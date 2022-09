Kauza Čapí hnízdo: Babišova manželka odmietla vypovedať na súde

Praha 14. septembra (TASR) - Manželka Andreja Babiša Monika odmietla vypovedať na súde v dotačnej kauze Čapí hnízdo. Na pojednávanie prišla spolu so svojím manželom a bratom Martinom Herodesom, ktorí mal v stredu tiež vypovedať ako svedok. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Právo nevypovedať využil aj Babišovej brat. "Obžalovaný je môj švagor a bol som v tejto trestnej veci stíhaný," uviedol Herodes k dôvodom tohto rozhodnutia. Dcéra Adriana sa z pojednávania ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Súdu odkázala, že vypovedať nechce ani v budúcnosti. Pred súdom nevypovedal ani bývalý člen predstavenstva Farmy Čapí hnízdo Luděk Kalivoda. Všetci svedkovia potom opustili pojednávaciu miestnosť.



Andrej Babiš v utorok požiadal, aby z dnešného pojednávania na súde bola vylúčená verejnosť. Sudca jeho požiadavku nevyhovel. Všetci predvolaní svedkovia boli pôvodne v dotačnej kauze tiež obvinení. Štátny zástupca Jaroslav Šaroch však ich obvinenie zrušil.



V čase, keď Farma Čapí hnízdo požiadala o dotáciu pre malé a stredné podniky, už nepatrila do holdingu Agrofert, ale mala anonymných majiteľov. Babiš po rokoch povedal, že vlastníkmi akcií firmy boli jeho dve staršie deti z prvého manželstva a brat jeho súčasnej manželky Martin Herodes. V roku 2014 po dodržaní päťročnej lehoty sa firma vrátila späť do koncernu Agrofert.



Babišov syn Andrej Babiš mladší vo svojej výpovedi v roku 2021 uviedol, že zmluvu pravdepodobne podpísal niekto zaňho. Svojho otca ešte predtým obvinil z toho, že ho v roku 2017 nechal odviesť na Krym, aby proti nemu nemohol vypovedať. Predseda hnutia ANO opakovane hovoril o zlom zdravotnom stave svojho syna. Podľa neho mu jeho stav neumožňuje pred súdom vypovedať. Sudca Jan Šott informoval, že Babiš mladší v piatok vypovedať príde.



Mestský súd v Prahe pojednáva kauzu o pridelení európskej dotácie 50 miliónov korún (približne 2 milióny eur) na multifunkčný areál Farma Čapí hnízdo od pondelka. V utorok pred súdom vypovedali znalci. Podľa písmoznalca Aleša Čulíka je zhoda údajného podpisu Babišovho syna s podpisom jeho otca je pomerne vysoká. Zdôraznil však, že na vyslovenie konkrétneho záveru nemal dostatok porovnávacieho materiálu. Bývalý premiér dôrazne odmietol, že by podpis svojho syna na zmluve s prevodom akcií firmy sfalšoval.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)