Vo Viedni pokračuje súd v prípade útoku z roku 2020

Viedeň 6. decembra (TASR) - Na krajinskom súde v rakúskej Viedni pokračovalo v utorok pojednávanie v prípade šiestich mužov podozrivých z napomáhania útočníkovi, ktorý 2. novembra 2020 pri teroristickom útoku usmrtil štyri osoby. Vypovedal 23-ročný Kosovčan obvinený z toho, že spolu s útočníkom mali na Slovensku kúpiť náboje do útočnej pušky AK-47. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Pri útoku v centre Viedne muž s rakúskym aj severomacedónskym občianstvom zastrelil štyroch ľudí a zranil ďalších 20. Krátko na to ho polícia zastrelila. Už minulý štvrtok vypovedali dvaja obžalovaní, ktorí mali útočníkovi pomáhať pri zaobstaraní útočnej zbrane.



V utorok súd zisťoval, ako páchateľ získal muníciu. Kosovčan vypovedal, že s páchateľom sa spoznal v práci pre bezpečnostnú firmu, ale neboli priateľmi. V lete pred dvoma rokmi v Bratislave navštívili nákupné centrum. Kosovčana v tamojšom obchode so zbraňami personál vyzval, aby si nasadil vtedy povinné rúško, a keďže ho nemal, kúpil si ho v neďalekej lekárni. Keď sa vrátil, útočník bol stále v obchode a po odchode Kosovčanovi povedal, že si nič nekúpil.



Kosovčan tiež vysvetľoval, prečo si niekoľko hodín po útoku resetoval mobilný telefón. S teroristom si niekoľkokrát volal a žiadal ho, aby zo sociálnych sietí zmazal fotky, kde pózuje so zbraňami. Obával sa preto domovej prehliadky a iného obžalovaného SMS-správou varoval, aby sa pripravil na raziu. Tvrdí, že išlo o "mentálnu" prípravu, nie zahladzovanie dôkazov o útoku.



Na súde bol v utorok vypočutý aj 28-ročný Rakúšan narodený v Afganistane, ktorý mal útočníkovi pomáhať pri plánovaní útoku. Vyšetrovatelia našli po atentáte jeho DNA v byte páchateľa, ako aj na útočnej puške, mačete a ďalších predmetoch.



Útočník mal pri atentáte v novembri 2020 automatickú strelnú zbraň, ručnú strelnú zbraň a mačetu, na tele mal tiež falošný pás s výbušninami. V minulosti bol odsúdený za pokus vycestovať do Sýrie, kde sa chcel pripojiť k extrémistickej organizácii Islamský štát, ktorý sa k útoku vo Viedni prihlásil.



Muži vo veku 22 až 32 rokov čelia obvineniam z podieľania sa na teroristickom čine spojenom s vraždou, príslušnosti k teroristickej organizácii a zločineckej organizácii. Proces by mal trvať niekoľko mesiacov a obžalovaným hrozí 20 rokov až doživotie vo väzení.