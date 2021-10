Pokračujú povolebné rokovania,Merkelová vyzýva na prekonanie rozdielov

Berlín 4. októbra (TASR) – Dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o zostavení novej vlády nepriamo apelovala na politikov, aby prekonali rozdielnosti a využili tak možnosť formovať novú kapitolu v dejinách krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Môžeme sa hádať, ako presne (budeme postupovať) v budúcnosti, ale vieme, že odpoveď je v našich rukách, že sa musíme navzájom počúvať a hovoriť spolu, (vieme), že sú medzi nami rozdiely, ale predovšetkým máme aj mnoho spoločného," povedala Merkelová pred lídrami politických strán v meste Halle, kde sa konala slávnostná ceremónia pri príležitosti 31. výročia zjednotenia Nemecka.



Počas nedele sa v Nemecku konali viaceré povolebné rokovania o vytvorení trojstrannej koaličnej vlády. Po tom, čo sa už minulý týždeň najprv uskutočnili dve kolá rozhovorov medzi Slobodnou demokratickou stranou (FDP) a Zelenými, začali sa i prvé spoločné sondážne rokovania týchto strán s víťaznou Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a separátne i s konzervatívnou úniou CDU/CSU, píše agentúra DPA.



Rozhovory SPD a FDP v Berlíne označil generálny tajomník sociálnych demokratov Lars Klingbeil za "veľmi konštruktívne" a vecné. Zdôraznil, že po 16 rokoch vlády Merkelovej je zjavné, že krajina potrebuje zmenu.



Generálny tajomník liberálnej FDP Volker Wissing zase poznamenal, že ich "pozície v dôležitých bodoch sú odlišné". Doplnil ale, že pokrok v rokovaniach nezverejnia skôr, než budú bilaterálne diskusie ukončené. Zdôraznil tiež potrebu rýchleho zostavenia novej vlády zameranej na reformy. "Potrebujeme stabilnú vládu, ktorá sa pustí do vecí, ktoré zatiaľ nie sú hotové," dodal.



Po následných rokovaniach FDP s konzervatívnou úniou CDU/CSU Wissing uviedol, že existuje len "málo prekážok" čo sa týka vzájomnej dohody. Šéf FDP Christian Lindner však pre nedeľník Bild am Sonntag povedal, že "CDU a CSU musia objasniť, či chcú skutočne viesť vládu".



Spolupredseda Zelených Robert Habeck po nedeľných rokovaniach s SPD naznačil väčšie preferencie smerom ku koalícii s SPD než s CDU/CSU. Ocenil víťaza volieb, stredoľavú SPD, za jej "pripravenosť začať odznova" s novou dynamikou. V utorok sa očakávajú rozhovory medzi CDU/CSU a Zelenými.



Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa konali v nedeľu 26. septembra. Víťazná SPD získala 25,7 percenta hlasov a za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.