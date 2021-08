Pokračujú rozsiahle evakuácie z Kábulu, G7 zasadne na budúci týždeň

Kábul/Svet 18. augusta (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban malo svoju prvú tlačovú konferenciu od obsadenia Kábulu. Británia a USA sa dohodli na uskutočnení summitu G7 o situácii v Afganistane budúci týždeň. Británia a Belgicko avizovali prijate afganských utečencov, kým Maďarsko a Turecko ich odmietajú. Spojené štáty evakuovali z Kábulu 3200 ľudí. TASR prináša súhrn diania v súvislosti s Afganistanom za uplynulých 24 hodín.



Dianie v Afganistane



KÁBUL - Militantné hnutie Taliban vyhlásilo v utorok v Afganistane všeobecnú amnestiu pre všetkých predstaviteľov vlády a vyzvalo ich, aby sa dva dni po tom, ako prevzalo moc v krajine, vrátili k svojmu bežnému životu. Predstavitelia Talibanu tiež vyhlásili, že ženy by mali byť súčasťou novej afganskej vlády. Podľa člena kultúrneho výboru Talibanu "Islamský emirát nechce, aby boli ženy obeťami". Na svojej prvej tlačovej konferencii hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid ďalej uviedol, že hnutie bude rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva.



KÁBUL - Vedúci politického úradu militantného hnutia Taliban Abdal Ghaní Barádar pricestoval do Kábulu. Barádar je spoluzakladateľom Talibanu. V roku 2001, po intervencii Spojených štátov a páde Talibanu, bol súčasťou malej skupiny povstalcov pripravených na dohodu o uznaní novej administratívy v Kábule. Táto iniciatíva však bola neúspešná.



KÁBUL - Afganský viceprezident Amrulláh Sálih v utorok vyhlásil, že v čase neprítomnosti prezidenta Ašrafa Ghaního, ktorý v nedeľu opustil Afganistan, sa stáva úradujúcou hlavou štátu.



WASHINGTON/KÁBUL - Americká armáda evakuovala z Afganistanu doteraz 3200 ľudí, 1100 z nich v utorok. Išlo o približne 1100 amerických občanov, ľudí s trvalým pobytom v USA a ich rodinný príslušníkov, uviedol predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si neželal byť menovaný. Biely dom predtým v utorok informoval, že v Afganistane sa nachádza 11.000 amerických občanov, z ktorých väčšina čaká na evakuáciu.



Afganistan a Slovensko



BRATISLAVA - Slovensku sa zatiaľ nepodarilo získať povolenie na pristáte vojenského špeciálu v Kábule, keďže na tamojšom letisku vládne chaos a bolo dočasne uzavreté. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Slovensko podľa neho nemá v Kábule vlastnú ambasádu, preto je problematická aj logistika a komunikácia na mieste súvisiaca s evakuáciou.



BRATISLAVA - To, čo sa deje v Afganistane, je zlomové pre túto krajinu i pre celé medzinárodné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika. Povedal v utorok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Súčasná situácia v Afganistane je podľa neho opakom toho, čo by "sme si želali" a Ukončenie misie bolo plánované inak.



Reakcie zahraničia na dianie v Afganistane



WASHINGTON - Virtuálny summit vodcov krajín G7 o situácii v Afganistane sa uskutoční na budúci týždeň, dohodli sa v utorok americký prezident Joe Biden a britský premiér Boris Johnson. Biden a Johnson diskutovali aj o potrebe úzkej spolupráce medzinárodného spoločenstva v súvislosti s poskytovaným humanitárnej pomoci a podpory pre utečencov a iných ohrozených Afgancov.



LONDÝN - Británia plánuje prijať v nasledujúcich rokoch do 20.000 Afgancov utekajúcich pred militantným hnutím Taliban, oznámilo v utorok britské ministerstvo vnútra. Británia chce v prvom roku fungovania tohto nového programu presídľovania utečencov prijať 5000 ľudí. Prioritu budú mať ženy, deti a ľudia, ktorým hrozí prenasledovanie zo strany talibov.



BRUSEL - Podľa vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella Taliban vyhral vojnu a Európska únia s ním bude musieť hovoriť. Neznamená to však, že EÚ rýchlo pristúpi k oficiálnemu uznaniu vlády Talibanu. Podľa Borrella Únia pozastavuje rozvojovú pomoc Afganistanu, zvažuje však, či posilní humanitárnu pomoc pre túto krajinu.



BRUSEL - Rozhodnutie spojencov z NATO odísť z Afganistanu bolo spoločným rozhodnutím všetkých 30 členov Aliancie, zdôraznil v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Nasledovalo po tom, ako sa USA po dohode s Talibanom dosiahnutej v Dauhe vo februári 2020 rozhodli stiahnuť svoje jednotky výmenou za záväzky tohto hnutia, že zachová mier a nedovolí, aby v Afganistane opäť našli útočisko teroristické organizácie. Podľa Stoltenberga je obsadenie Afganistanu Talibanom dôsledkom "zlyhania afganského vedenia".



BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda nedovolí, aby cenu za diletantizmus svetových mocností zaplatili maďarskí občania, preto sa Maďarsko neotvorí pre migračnú vlnu spôsobenú afganským chaosom, vyhlásil v utorok pre maďarské verejnoprávne médiá štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar.



ANKARA - Turecko začalo na hraniciach s Iránom stavať betónový múr, ktorý má zabrániť prílevu utečencov z Afganistanu po tom, čo tam moc prebralo militantné hnutie Taliban.



OTTAWA - Kanada neplánuje uznať vládu hnutia Taliban v Afganistane, pretože hnutie sa "násilím sa zmocnili krajiny a nahradili riadne zvolenú demokratickú vládu". V utorok to vyhlásil kanadský premiér Justin Trudeau.