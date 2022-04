Pokračujú útoky na mesto Popasna a nútené presídľovanie z Mariupola

Kyjev 7. apríla (TASR) - Pokračuje ostreľovanie malého mesta Popasna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, oznámila vo štvrtok ráno ukrajinská armáda.



Je to súčasť plánu Ruska obnoviť útoky na mestá Rubižne a Nyžne, ležiace v širšom okolí Severodonecka v Luhanskej oblasti, vysvetlil podľa tlačovej agentúry DPA krajinský generálny štáb.



Dodal, že ruskí vojaci sa "neúspešne" pokúsili prelomiť ukrajinské obranné línie pri obci Novotoškivske, tiež v Luhanskej oblasti.



Na územiach okupovaných ruskými vojakmi sú páchané ďalšie násilnosti proti civilistom a ruské jednotky podnikajú "nútené presídľovanie" obyvateľov Mariupola do častí Doneckej oblasti obsadených Ruskom, uvádza v správe generálny štáb.



Informácie nie je možné nezávisle overiť, dodala DPA.



Starosta Charkova Ihor Terechov medzitým reagoval na výzvy vicepremiérky Iryny Vereščukovej, aby obyvatelia východnej Ukrajiny ušli pred očakávanou obnovenou ruskou ofenzívou.



Terechov povedal, že on ani armáda nepokladajú v tejto chvíli hromadnú evakuáciu z Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta, za nutnú, ale že výzva na evakuáciu sa týkala okresov Lozova a Barvinkove v Charkovskej oblasti. Tieto okresy sa nachádzajú južne od mesta Charkov.



Samotné mesto Charkov je dobre vybavené a pripravené na sebaobranu, vyhlásil Terechov. Dodal, že rozhodnúť sa musí každý jednotlivec sám za seba, či vzhľadom na prebiehajúce ostreľovanie odíde.



Charkov mal pred začiatkom vojny približne 1,5 milióna obyvateľov.



Rusi spustili inváziu na Ukrajinu 24. februára a nedarí sa im dosahovať veľké úspechy, pretože čelia silnému odporu Ukrajincov. Moskva teraz premiestňuje vojakov na východ Ukrajiny, lebo práve tá sa stala novým cieľom ruskej ofenzívy.