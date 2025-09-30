< sekcia Zahraničie
Pokrik Freda Flintstona „jaba-daba-dú!“ má 65 rokov
Prvú časť seriálu Flintstonovci americká televízia ABC odvysielala 30. septembra 1960.
Autor TASR
Washington/Bratislava 29. septembra (TASR) - Netradičnú dobu kamennú s vymoženosťami modernej doby priniesol do hlavného televízneho vysielacieho času americký animovaný seriál Flintstonovci. Bol to tiež prvý „animák“ určený nielen pre deti, ale pre celú rodinu. Rekord najdlhšie vysielaného animovaného seriálu v hlavnom vysielacom čase držali Flintstonovci do roku 1997, keď ich prekonali nemenej slávni Simpsonovci.
Pokrik Freda Flintstona „jaba-daba-dú!“ (Yaba Daba Doo!) sa prvýkrát z obrazoviek televízorov ozval pred 65 rokmi. Na slovenské televízne obrazovky sa však dostal až po roku 1989. Časť divákov sa s ním ale mohla stretnúť už predtým vo vysielaní Maďarskej televízie, ktorá ho uvádzala pod názvom Frédi és Béni, samozrejme, že ľudia v Bratislave a blízko rakúskych hraníc ho pozerali aj na rakúskej ORF.
Prvú časť seriálu americká televízia ABC odvysielala 30. septembra 1960. Dospelých a zároveň deti zabával celkovo šesť sezón do roku 1966. Posledná 166. epizóda mala premiéru 1. apríla 1966. V seriáli svojimi hlasmi hosťovali Cary Grant, Tony Curtis či dokonca Alfred Hitchcock.
Výnimočné nebolo len to, že seriál televízia zaradil do hlavného vysielacieho času, ale aj že jednotlivé časti trvali polhodinu. Dovtedy mávali totiž časti animovaných seriálov iba niekoľko minút. Úspech Flintstonovcov spočíval tiež v tom, že prinášali satirický pohľad na americký spôsob života. Legendárny "animák" sa síce odohrával v dobe kamennej, ale jeho hlavní hrdinovia – manželia Fred a Wilma Flintstonovci - žili a riešili podobné problémy ako Američania tej éry, teda 60. rokov minulého storočia.
Autori seriálu sú William Hanna a Joe Barbera, ktorí aj dnes patria medzi najznámejších amerických tvorcov animovaných filmov. Z ich spolupráce vznikli obľúbené a oceňované kreslené seriály Tom a Jerry, Medveď Yogi alebo Scooby Doo.
Fred a Wilma Flintstonovci a ich najlepší priatelia - ďalší manželský pár Barney a Betty Rubbleovci - žili síce v prehistorickej dobe kamennej, ale bývali v „moderonom“ meste Bedrock a predstavovali typické rodiny americkej strednej triedy 60. rokov 20. storočia. Po celodennej práci v kameňolome sa Fred a Barney vrátili domov k svojim manželkám. Voľný čas trávili spoločne prácou okolo domu alebo zábavou v autokine či na bowlingu. Fred a Barney boli dokonca členmi mužského spoločenstva The Water Buffaloes.
Wilma a Betty predtým, ako sa stali manželkami a matkami, pracovali ako čašníčky. Wilma bola zrejme prvá animovaná postava, ktorá otehotnela a porodila dcéru Pebbles. Tá sa narodila v roku 1962 a krátko po jej narodení si Rubbleovci adoptovali syna Bamm-Bamma.
Flintstonovci mali aj domácich maznáčikov - malého dinosaura Dina, ktorý predstavoval psíka a šabľozubého tigra, ktorý bol zase „prítulnou“ mačičkou. Domácnosti Flintstonovcov aj Rubbleovcov sa hrdili vymoženosťami 20. storočia - mali televízor, púšťali si platne, alebo používali vysávač. Všetko to boli však predmety s komickou zvieracou podobou, alebo zhotovené z kameňa, zvieracích koží či dreva. Hrdinovia seriálu jazdili aj na autách, akurát ich poháňali vlastnými nohami.
Seriál sa dočkal aj dvoch filmových spracovaní. Prvá rovnomenná snímka vznikla v 1994 a hlavné postavy stvárnili John Goodman (Fred), Rick Moranis (Barney), Elizabeth Perkinsová (Wilma), Rosie O'Donnellová (Betty). V roku 2000 nakrútil Brian Levant aj pokračovanie Flintstonovci 2 (The Flintstones in Viva Rock Vegas).
