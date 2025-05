POKROK V MEDICÍNE: V USA vykonali prvú transplantáciu močového mechúra

Washington 20. mája (TASR) - Začiatkom mája vykonali v USA vôbec prvú transplantáciu močového mechúra. Táto operácia v medicínskom centre Ronalda Reagana Kalifornskej univerzity (UCLA) v Los Angeles by mohla byť zlomovým bodom pre pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami močového mechúra, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Operovaným bol 41-ročný Oscar Larrainzar, ktorý bol sedem rokov na dialýze. Mužovi museli pred niekoľkými rokmi kvôli rakovine odstrániť veľkú časť močového mechúra a potom mu odstránili obe obličky, uviedla v nedeľu vo vyhlásení UCLA, jednej z dvoch zapojených kalifornských univerzít.



Operácia trvala približne osem hodín a uskutočnila sa začiatkom mája v medicínskom centre Ronalda Reagana UCLA v Los Angeles. Larrainzar počas zákroku dostal močový mechúr a obličku od toho istého darcu.



„Chirurgovia najprv transplantovali obličku, potom močový mechúr a následne spojili obličku s novým močovým mechúrom pomocou techniky, ktorú vyvinuli,“ uviedla univerzita.



Podľa jedného z chirurgov, Dr. Nimu Nassiriho, lekári takmer okamžite dosiahli povzbudivé výsledky: „Obličky okamžite vyprodukovali veľké množstvo moču a funkcia pacientových obličiek sa okamžite zlepšila.“ Dodal, že muž po operácii nepotreboval dialýzu a moč správne prúdil do nového močového mechúra.



„Táto operácia predstavuje historický moment v medicíne a mohla by zmeniť liečbu pacientov“ s nefunkčnými močovými mechúrmi, uviedol Inderbir Gill, ktorý bol členom operačného tímu.



Transplantácie močového mechúra boli predtým považované za príliš zložité, najmä kvôli ťažkostiam s prístupom do oblasti a jej vaskularizáciou. Pacientom bola preto ponúknutá iba umelá rekonštrukcia močového mechúra pomocou tráviacej sondy alebo zavedenie stomického vaku - vonkajšej protézy schopnej zachytávať ich moč.



Tieto intervencie sú účinné, ale podľa Dr. Gilla majú „početné krátkodobé a dlhodobé riziká“. Obaja muži už roky pracujú na vývoji chirurgickej techniky, ktorá by umožnila transplantáciu močového mechúra.



Táto prvá transplantácia prichádza po viac než štyroch rokoch príprav a mali by po nej nasledovať ďalšie. Stane sa tak v rámci klinického skúšania, ktoré by malo umožniť posúdiť prínosy a riziká takejto operácie.