Pokus armády v Južný Sudáne odzbrojiť civilistov si vyžiadal 81 obetí

Ďžúbá 12. augusta (TASR) - Najmenej 81 ľudí zahynulo cez víkend počas bojov medzi ozbrojenými civilistami a vládnymi vojakmi v Južnom Sudáne. Nepokoje vypukli po tom, čo armáda začala odzbrojovať obyvateľstvo v súlade s mierovou dohodou podpísanou vo februári. Uviedla to v stredu britská televízia BBC s odvolaním sa na miestne úrady.



Pri viacerých stretoch medzi armádou a civilistami bolo zabitých okolo 55 členov ozbrojených síl a 26 civilistov, napísal americký denník New York Times s odvolaním sa na hovorcu juhosudánskej armády Lula Ruaia Koanga. Podľa neho sa nepokoje začali po tom, čo jeden civilista "odporoval disciplinárnym opatreniam" armády.



Miestny aktivista Geoffrey Duke však tvrdí, že konflikt vznikol v sobotu, keď armáda zadržala mladého muža v štáte Wáráb na severe krajiny. Zadržaný sa pokúsil o útek, pričom ho vojaci strelili do chrbta. To podnietilo útok civilistov na vojenské stanovište a ďalší, ešte väčší útok v nedeľu.



Mierová dohoda podpísaná začiatkom roka prezidentom a opozíciou ukončila šesťročnú občiansku vojnu, ale tento najmladší štát na svete (vznikol v roku 2011) naďalej sužujú etnické nepokoje. Odzbrojením obyvateľstva sa vláda snaží zmierniť násilie, avšak humanitárne organizácie varovali, že postup úradov môže vyústiť do ďalších konfliktov, píše New York Times.



Obyvatelia Južného Sudánu sú obeťami častých lúpežných útokov a kým nebudú mať pocit, že úrady ich dokážu ochrániť, bude zrejme ťažké ich odzbrojiť, dodáva BBC.