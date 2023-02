Pokus o preplávanie Egejského mora neprežili najmenej dvaja migranti

Atény 5. februára (TASR) - Najmenej dvaja ľudia sa utopili, keď sa v nedeľu v Egejskom mori potopila loď s desiatkami migrantov na palube. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na správy gréckych médií.



Z morských vôd bolo zachránených alebo sa dokázalo dostať na breh gréckeho ostrova Leros vlastnými silami dovedna 32 ľudí, informovala pobrežná hliadka grécky vysielač ERT.



Zachránení migranti povedali úradom, že na palube plavidla, keď vyplávalo z tureckého pobrežia, bolo zhruba 40 ľudí. Pátracie a záchranné práce pokračovali za silného vetra.



Migranti sa pravidelne snažia dostať z pobrežia západného Turecka a priľahlých krajín Blízkeho východu do Grécka či dokonca až do južného Talianska. Ich plavidlá sú však zvyčajne nebezpečne preplnené a v chabom technickom stave, takže tragické príhody na otvorenom mori sa dajú viac než očakávať.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa vlani pri pokuse dosiahnuť z Turecka alebo z ďalších krajín východného Stredomoria Európu utopilo 326 ľudí. To v porovnaní s rokom 2021 predstavuje takmr trojnásobok počtu obetí; vtedy prišlo o život na mori alebo zostalo nezvestných 115 osôb.