Poplach pred prezidentským palácom vo Varšave: Muž prerazil zábrany

Hovorca varšavskej polície Mariusz Mrozek uviedol, že dotyčný muž predtým divo jazdil centrom Varšavy a narazil aj do policajta, ktorý sa ho snažil zastaviť.

Varšava 22. januára (TASR) - Muž s autom sa pokúsil v utorok preraziť bezpečnostné zábrany pred prezidentským palácom vo Varšave. Ochranka ho zadržala, informovala agentúra PAP.



K incidentu došlo v popoludňajších hodinách. Príslušníci Služby ochrany štátu (SOP), ktorí muža zadržali, ho následne odovzdali do rúk štátnej polície, uviedol pre PAP hovorca SOP Boguslaw Piórkowski.



Podľa agentúry AP sa k incidentu vyjadril aj hovorca poľského prezidenta Andrzeja Dudu Blažej Spychalski. Muž podľa jeho slov vrazil s autom do kovovej bariéry chrániacej príjazdovú cestu k prezidentskému palácu.



Hovorca varšavskej polície Mariusz Mrozek uviedol, že dotyčný muž predtým divo jazdil centrom Varšavy a narazil aj do policajta, ktorý sa ho snažil zastaviť. Mrozek dodal, že zadržaného podrobia testom na alkohol a drogy.



Spravodajská televízia TVN24 zverejnila spred brány prezidentského paláca zábery automobilu značky Volkswagen s varšavskými poznávacími značkami.