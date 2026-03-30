Pokus o útok na Bank of America v Paríži: Zadržali ďalších podozrivých
Pred blížiacimi sa náboženskými sviatkami, ako sú Veľká noc a pesach, budú úrady v rámci štandardného bezpečnostného režimu vo zvýšenej miere monitorovať najmä synagógy a objekty spájané s USA.
Autor TASR
Paríž 30. marca (TASR) – V rámci vyšetrovania podozrenia z teroristického útoku, ktorý bol zmarený v noci na sobotu pred parížskym sídlom Bank of America, boli predbežne zadržané ďalšie dve osoby. Celkovo je tak vo väzbe päť osôb. S odvolaním sa na francúzsku Národnú protiteroristickú prokuratúru (PNAT) o tom v pondelok na svojom webe informoval denník Le Figaro, píše TASR.
PNAT spresnila, že väzba maloletých osôb zadržaných v sobotu a v nedeľu bola predĺžená.
Podľa denníka Le Parisien bol prvý z podozrivých zadržaný po tom, čo pred pobočku americkej banky v Paríži umiestnil podomácky vyrobené zariadenie pozostávajúce z päťlitrovej priehľadnej nádoby naplnenej neidentifikovanou kvapalinou a približne 650 gramami výbušného prášku. Zasahujúca policajná hliadka zariadenie zneškodnila.
Le Parisien uviedol, že tento muž bol sprevádzaný druhou osobou, ktorej sa podarilo utiecť.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v sobotu (28. marca) v televízii BFM informoval, že existuje „významné podozrenie“, že medzi zmareným útokom v Paríži a konfliktom na Blízkom východe by mohla existovať súvislosť.
Podľa Nuezovho vyjadrenia z pondelka vyšetrovanie prípadu pokračuje najmä s cieľom nájsť objednávateľov útoku. Uviedol, že nevylučuje žiadnu z možných verzií vrátane možného zapojenia iránskych tajných služieb.
Francúzsky minister opäť poukázal na to, že podľa jeho názoru existuje priama súvislosť s podobnými incidentmi v Holandsku a Belgicku, kde boli v uplynulých týždňoch terčom útokov synagógy. Spôsob vykonania bol podľa ministra vo všetkých prípadoch prakticky rovnaký a súvisel s aktuálnym konfliktom na Blízkom východe.
Nuez zdôraznil, že hoci k útokom došlo aj v skorých ranných hodinách, išlo o koordinované a násilné akcie, ktoré prebehli približne v rovnakom čase na viacerých miestach v Európe. Aj preto bol prípad kvalifikovaný ako teroristický čin a prevzala ho PNAT.
Minister zároveň uviedol, že iránske služby podľa doterajších poznatkov často ako sprostredkovateľov využívajú bežných kriminálnikov, ktorí následne vykonávajú cielené útoky na americké záujmy, židovskú komunitu a iránskych opozičných predstaviteľov. Francúzsko je podľa neho odhodlané tieto ciele chrániť.
Vo Francúzsku preto zaviedli rozsiahle bezpečnostné opatrenia vrátane posilnenia vojenskej operácie Sentinelle. Situáciu pozorne sledujú aj francúzske tajné služby DGSI a DGSE.
