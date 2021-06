Pokus s komármi znížil počet prípadov horúčky dengue o 77 percent

Jogjakarta 10. júna (TASR) - Počet prípadov horúčky dengue klesol podľa vedcov o 77 percent vďaka "priekopníckemu" pokusu, v rámci ktorého manipulujú s komármi, ktoré ju šíria. Informuje o tom stanica BBC.



Vedci použili komáre infikované "zázračnými" baktériami, ktoré redukujú schopnosť hmyzu prenášať túto vírusovú infekciu. Pokus sa uskutočnil v indonézskom meste Jogjakarta a šíri sa ďalej v nádeji, že sa vírus podarí vykoreniť.



Podľa neziskovej iniciatívy World Mosquito Programme (WMP) by to mohlo byť riešenie pre tento vírus, ktorý sa rozšíril po svete, píše BBC.



Pred 50 rokmi len málokto počul o horúčke dengue, stala sa však neľútostnou tlejúcou pandémiou a počet jej prípadov dramaticky vzrástol. V roku 1970 hlásilo vážne ohniská horúčky dengue len deväť krajín, v súčasnosti zaznamenajú do 400 miliónov prípadov ročne.



Dengue je všeobecne známa aj ako "zlomeninová horúčka", pretože spôsobuje silnú bolesť svalov a kostí. Závažnejšie epidémie môžu spôsobiť preťaženie nemocníc.



V rámci spomínaného pokusu použili vedci komáre infikované baktériou wolbachie. Podľa jednej z expertiek Katie Andersovej ide o baktérie, ktoré sú "prirodzene zázračné", uvádza BBC.



Wolbachia hostiteľovi neublíži, usídli sa však v tých istých častiach tela komára, do ktorých sa potrebuje dostať vírus horúčky dengue. Baktérie bojujú o zdroje a výrazne sťažujú delenie vírusu horúčky dengue, preto je menej pravdepodobné, že komár po ďalšom uhryznutí spôsobí infekciu.



Päť miliónov vajíčok komára infikovaných wolbachiou umiestnili každé dva týždne v nádobách s vodou v Jogjakarte. Proces vytvorenia infikovanej populácie komárov trval deväť mesiacov. Mesto bolo rozdelené do 24 zón a komáre vypustili len do polovice týchto zón.



Výsledky zverejnili vo vedeckovýskumnom lekárskom časopise New England Journal of Medicine. Vyplýva z nich, že po vypustení infikovanej generácie komárov došlo k zníženiu prípadov horúčky dengue o 77 percent a o 86 percent klesol počet ľudí, ktorí potrebovali starostlivosť v nemocnici.



Technika bola taká úspešná, že komáre vypustili do celej Jogjakarty a projekt sa rozširuje aj do okolitých oblastí s cieľom vykoreniť horúčku dengue v regióne.



Baktérie wolbachie sú tiež pozoruhodne manipulatívne a dokážu meniť plodnosť svojich hostiteľov, aby zabezpečili, že sa prenesú aj na ďalšiu generáciu komárov, dodáva BBC. To znamená, že wolbachia pretrvá dlhší čas a pokračuje v ochrane pred infekciou. Táto skutočnosť je v ostrom protiklade s ďalšími metódami kontroly, ako sú napríklad insekticídy či vypustenie veľkého počtu sterilných komárích samčekov, uvádza BBC.