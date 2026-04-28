POKUSY O VRAŽDU spojené s ruskou GRU: Obvinili 13 ľudí
Medzi podozrivými je jeden Litovčan, ako aj občania Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Gruzínska, Lotyšska, Moldavska a Grécka.
Vilnius 27. apríla (TASR) — Litovská generálna prokuratúra obvinila 13 ľudí z viacerých krajín z dvoch pokusov o vraždu v hlavnom meste Vilnius, ktoré súvisia s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. V pondelok to uviedol šéf litovskej kriminálnej polície Saulius Briginas, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters a stránku litovského verejnoprávneho telerozhlasu LRT.
Podozriví, ktorí boli zadržaní v úzkej spolupráci s poľskými, gréckymi a ukrajinskými úradmi, sú obvinení z pokusu o vraždu litovského občana Valdasa Bartkevičiusa, ktorý zhromažďuje pomoc pre Ukrajinu brániacu sa voči agresii ruských síl, a ruského opozičného aktivistu Ruslana Gabassova žijúceho v exile v Litve, bojujúceho za práva menšiny Baškirov.
LRT uviedol, že vyšetrovanie sa začalo v marci minulého roka, keď Gabassov objavil vo svojom aute sledovacie zariadenie. Vyšetrovatelia následne identifikovali možných páchateľov a spolupáchateľov tohto trestného činu a súbežne s tým zistili, že tieto osoby plánovali aj vraždu Bartkevičiusa, povedal Briginas.
Medzi podozrivými je jeden Litovčan, ako aj občania Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Gruzínska, Lotyšska, Moldavska a Grécka. Vyšetrovatelia tiež zistili, že konali na objednávku GRU.
Z trinástich obvinených osôb sa deväť nachádza v Litve, z toho sedem je vo väzbe. V prípade dvoch ďalších podal Vilnius žiadosť o ich vydanie z cudziny, uviedol prokurátor Martynas Jovaiša. Jeden z nich, grécky občan gruzínskeho pôvodu, ktorého zatkli 10. februára v Solúne na základe európskeho zatykača, je obvinený zo spoluúčasti na plánovaných vraždách poskytnutím 5000 eur.
Briginas povedal, že v poslednom čase došlo k nárastu hybridných trestných činov namierených proti krajinám Európskej únie, ich bezpečnostným záujmom a jednotlivcom, ktorí podporujú Ukrajinu.
Dodal, že polícia sa okrem toho domnieva, že tí istí podozriví spáchali aj podpaľačský útok v Bulharsku na vojenské vybavenie určené pre Ukrajinu a vykonávali špionážnu činnosť proti gréckej armáde.
Podozriví, ktorí boli zadržaní v úzkej spolupráci s poľskými, gréckymi a ukrajinskými úradmi, sú obvinení z pokusu o vraždu litovského občana Valdasa Bartkevičiusa, ktorý zhromažďuje pomoc pre Ukrajinu brániacu sa voči agresii ruských síl, a ruského opozičného aktivistu Ruslana Gabassova žijúceho v exile v Litve, bojujúceho za práva menšiny Baškirov.
LRT uviedol, že vyšetrovanie sa začalo v marci minulého roka, keď Gabassov objavil vo svojom aute sledovacie zariadenie. Vyšetrovatelia následne identifikovali možných páchateľov a spolupáchateľov tohto trestného činu a súbežne s tým zistili, že tieto osoby plánovali aj vraždu Bartkevičiusa, povedal Briginas.
Medzi podozrivými je jeden Litovčan, ako aj občania Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Gruzínska, Lotyšska, Moldavska a Grécka. Vyšetrovatelia tiež zistili, že konali na objednávku GRU.
Z trinástich obvinených osôb sa deväť nachádza v Litve, z toho sedem je vo väzbe. V prípade dvoch ďalších podal Vilnius žiadosť o ich vydanie z cudziny, uviedol prokurátor Martynas Jovaiša. Jeden z nich, grécky občan gruzínskeho pôvodu, ktorého zatkli 10. februára v Solúne na základe európskeho zatykača, je obvinený zo spoluúčasti na plánovaných vraždách poskytnutím 5000 eur.
Briginas povedal, že v poslednom čase došlo k nárastu hybridných trestných činov namierených proti krajinám Európskej únie, ich bezpečnostným záujmom a jednotlivcom, ktorí podporujú Ukrajinu.
Dodal, že polícia sa okrem toho domnieva, že tí istí podozriví spáchali aj podpaľačský útok v Bulharsku na vojenské vybavenie určené pre Ukrajinu a vykonávali špionážnu činnosť proti gréckej armáde.