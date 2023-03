Pokusy o zákaz kníh v USA dosiahli vlani rekordnú úroveň

New York 24. marca (TASR) - Požiadavky na odstránenie kníh z regálov v USA v roku 2022 dosiahli rekordné maximum. Väčšina titulov, ktoré boli "terčom cenzúry", sa venovala záležitostiam menšín a komunity LGBTQIA+. Vyplýva to z údajov neziskovej organizácie American Library Association (ALA). TASR informuje v piatok na základe správy agentúry AFP.



V minulom roku bolo v Spojených štátoch podaných celkovo 1269 individuálnych "výziev", teda požiadaviek na obmedzenie alebo odstránenie jednej alebo viacerých kníh. Predchádzajúci "rekord" bol z roku 2021, keď ich bolo podaných 729.



Autormi prevažnej väčšiny kníh boli členovia komunity LGBTQIA+ a menšín alebo boli napísané o nich. Podľa ALA bolo v minulom roku "terčom cenzúry" viac ako 2500 kníh, v roku 2021 to bolo približne 1900 kníh.



Prevažnú väčšinu (86 percent) tvorili knihy pre deti a viac ako polovicu (58 percent) tvorili knihy určené na výučbu alebo boli v školách dostupné.



"Cieľom je potlačiť hlasy tých, ktorí sú v krajine tradične vylúčení z debát, ako sú príslušníci komunity LGBTQIA+ alebo ľudia inej farby pleti," uviedla riaditeľka kancelárie ALA pre intelektuálnu slobodu Deborah Caldwellová-Stoneová.



Každý takýto pokus o zákaz prístupu ku knihe nazvala "priamym útokom na ústavou chránené právo každého človeka slobodne si vybrať, ktoré knihy si prečíta a aké myšlienky preskúma".



Americkí konzervatívni lídri sa začali znovu zameriavať na vzdelávanie. Z učebných osnov sa snažia sa odstrániť obsah, ktorý podľa nich presadzuje takzvanú progresívnu agendu, najmä v oblasti rasovej a rodovej identity.



Hlavným terčom týchto snáh je najmä román Milovaná od afroamerickej spisovateľky Toni Morrisonovej. Dielo ocenené v roku 1988 Pulitzerovou cenou popisuje deštruktívne a traumatické dedičstvo otroctva. Rozpráva príbeh slobodnej černošky, ktorá je uväznená spomienkami na život bývalej otrokyne.