POKUTA: Za jazdu na elektrokolobežke po chodníku si zaplatíte

Barcelona 6. januára (TASR) - Každému, kto bude jazdiť v Barcelone na elektrickej kolobežke po chodníku alebo bez prilby, hrozí od februára pokuta až 500 eur. Počet ľudí, ktorí používajú elektrokolobežky, sa od pandémie covidu zvýšil štyrikrát rýchlejšie ako počet ľudí, ktorí jazdia na bicykli, vyplýva z údajov miestnej radnice. TASR o tom informuje podľa webu The Guardian.



Podľa odhadov sa na elektrokolobežkách v Barcelone denne uskutoční 44.000 jázd. V porovaní s bicyklami ich viac využívajú ženy (31 percent jázd), na bicykloch ženy absolvujú iba 19 percent jázd. Elektrokolobežky si obľúbili aj zlodeji tašiek a mobilov pri úniku z miesta činu.



Elektrokolobežky dosahujú rýchlosť až 40 kilometrov za hodinu, radnica sa preto rozhodla pre jej obmedzenie na 25 kilometrov za hodinu. V prípade prekročenia by mala byť elektrokolobežka klasifikované ako motocykel a pre jazdu na nej sa bude vyžadovať vodičský preukaz, povedala Adri Gomila, ktorá je zodpovedná za mobilitu v Barcelone.



V meste je v súčasnosti evidovaných až 270.tisíc motocyklov, čo je viac než v ktoromkoľvek inom európskom meste. Mesto už desaťročia nedokáže riešiť ani problém ich parkovania na chodníkoch.



Väčšina územia katalánskej metropoly je rovinatá a vďaka stredomorskému podnebiu tam prší iba 55 dní v roku. Spolu s viac ako 250 kilometrami cyklotrás to zvyšuje popularitu alternatívnej individuálnej dopravy.