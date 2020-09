Porušenie sebaizolácie v Anglicku môže vyjsť až na 10.000 libier

Londýn 20. septembra (TASR) - Ľudia v Anglicku, ktorí odmietnu sebaizoláciu, aby zastavili šírenie koronavírusu, môžu podľa nových prísnych predpisov, oznámených v sobotu, čeliť pokutám až do výšky 10.000 libier (11.000 eur). Informovala o tom agentúra AFP.



Predseda vlády Boris Johnson tento týždeň uviedol, že Británia zaznamenáva druhú vlnu pandémie koronavírusu a zaviedol nové obmedzenia pre milióny ľudí v severozápadnom, severnom a strednom Anglicku.



V ďalšom z opatrení, ktoré bolo oznámené v sobotu neskoro večer, sa uvádza, že od 28. septembra budú mať ľudia zákonnú povinnosť izolovať sa, ak budú mať pozitívny test na koronavírus alebo ak im to bude nariadené Národnou zdravotnou službou (NHS) v rámci programu dohľadávania kontaktov.



"Najlepší spôsob, ako môžeme proti tomuto vírusu bojovať, je ten, že všetci budú dodržiavať pravidlá a izolovať sa, ak je u nich riziko prenosu koronavírusu," uviedol Johnson vo svojom vyhlásení. "A aby nikto nepodcenil dôležitosť týchto opatrení, nové nariadenia budú znamenať, že ste zo zákona povinní urobiť tak, ak máte koronavírus alebo ak vás o to požiada NHS," dodal Johnson.



Ľudia, ktorí majú príznaky koronavírusu alebo naň boli pozitívne testovaní, sa v súčasnosti musia izolovať sa na 10 dní. Tí, ktorí žijú s niekým, kto má buď príznaky, alebo bol pozitívne testovaný, sa musia izolovať na 14 dní.



Nové pokuty začínajú výškou 1000 libier (1100 eur) v prípade porušenia karantény po návrate z cesty do zahraničia a zvyšujú sa na 10.000 libier (11.000 eur) v prípade opakovaného priestupku alebo vážnejšieho porušenia pravidiel, vrátane podnikov, ktoré sa vyhrážajú pracovníkom podstupujúcim samoizoláciu prepúšťaním.



V rámci snahy presvedčiť ľudí, aby dodržiavali pravidlá, budú mať ľudia s nízkym príjmom nárok na jednorazovú sumu 500 libier (548 eur), ak počas karantény nemôžu pracovať z domu.



Stovky demonštrantov sa zhromaždili v sobotu na Trafalgarskom námestí v Londýne, aby vyjadrili svoju nespokojnosť s opatreniami zavedenými na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Demonštranti mali banery a tabule s nápismi ako "Toto je už tyrania" a vykrikovali heslá ako "sloboda". Britská vláda počas uplynulého týždňa vydala opatrenie, ktorým zakázala spoločenské zhromaždenia viac než šiestich osôb.