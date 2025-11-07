Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Zahraničie

Pokuty za kampaň pred voľbami dostali SPD, ODS či Motoristi

.
Na snímke predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka hovorí s novinármi po rokovaní s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade o výsledkoch volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. V Prahe, 6. októbra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Hospodárenie strán bude úrad detailne kontrolovať až po tom, ako mu odovzdajú správy o financovaní volebnej kampane.

Autor TASR
Praha 7. novembra (TASR) - Úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí dosiaľ v súvislosti s voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu uložil štyri pokuty. Najvyššiu dostalo hnutie SPD za to, že nezaistilo, aby propagácia alebo volebná agitácia obsahovala informáciu o zadávateľovi a spracovávateľovi, ako určuje zákon. Úrad to uviedol na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hnutie SPD dostalo pokutu 35.000 korún (vyše 1400 eur). Za rovnaký nedostatok dostala pokutu aj strana ODS, a to vo výške 20.000 korún (približne 820 eur). Strane Motoristi sebe úrad uložil pokutu 25.000 korún za to, že na volebnú kampaň využila komunikačné médiá kraja či obce. Dosiaľ najnižšiu pokutu, 10.000 korún, dostala strana Voľte pravý blok. Dôvodom podľa úradu bolo, že nesplnila niektoré povinnosti súvisiace so zverejnením údajov o financovaní volebnej kampane či zaslaním podkladov o účtovníctve.

Hospodárenie strán bude úrad detailne kontrolovať až po tom, ako mu odovzdajú správy o financovaní volebnej kampane. Musia tak urobiť do 90 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda