Krátko popoludní obnovili prevádzku budapeštianskeho letiska
Letisko o 10.25 h pre mrznúci dážď a poľadovicu dočasne pozastavilo všetky prílety aj odlety.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 13. januára (TASR) - Prevádzku oboch rozjazdových dráh Medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti v utorok krátko popoludní obnovili. Spoločnosť Budapest Airport (BA) to oznámila na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
BA dodala, že kvôli pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu musia cestujúci rátať so spomalením leteckej dopravy, niektoré lety môžu v nasledujúcich hodinách meškať a niektoré môžu byť aj zrušené.
Večer spoločnosť uviedla, že zrušených bolo 13 príletov a 14 odletov, 11 príletov odklonili na iné letiská.
Nákladné lietadlo typu Boeing 777-200 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa dopoludnia pri rolovaní zošmyklo z rolovacej dráhy a zapadlo na trávnatej ploche, sa podarilo vyslobodiť a odtiahnuť na stojisko. Podľa BA nikto pri incidente nebol zranený. Prípad vyšetruje prevádzkovateľ letiska spoločne s príslušnými orgánmi.
