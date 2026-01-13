Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krátko popoludní obnovili prevádzku budapeštianskeho letiska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Letisko o 10.25 h pre mrznúci dážď a poľadovicu dočasne pozastavilo všetky prílety aj odlety.

Autor TASR
Budapešť 13. januára (TASR) - Prevádzku oboch rozjazdových dráh Medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti v utorok krátko popoludní obnovili. Spoločnosť Budapest Airport (BA) to oznámila na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Letisko o 10.25 h pre mrznúci dážď a poľadovicu dočasne pozastavilo všetky prílety aj odlety.

BA dodala, že kvôli pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu musia cestujúci rátať so spomalením leteckej dopravy, niektoré lety môžu v nasledujúcich hodinách meškať a niektoré môžu byť aj zrušené.

Večer spoločnosť uviedla, že zrušených bolo 13 príletov a 14 odletov, 11 príletov odklonili na iné letiská.

Nákladné lietadlo typu Boeing 777-200 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa dopoludnia pri rolovaní zošmyklo z rolovacej dráhy a zapadlo na trávnatej ploche, sa podarilo vyslobodiť a odtiahnuť na stojisko. Podľa BA nikto pri incidente nebol zranený. Prípad vyšetruje prevádzkovateľ letiska spoločne s príslušnými orgánmi.
.

