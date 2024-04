Polexit je absolútne nereálny, tvrdia experti

Varšava 30. apríla (TASR) - Šance na vystúpenie Poľska z Európskej únie (tzv. polexit) sú veľmi malé. V utorok to uviedli poľskí odborníci krátko pred oslavami 20. výročia vstupu krajiny do EÚ, informuje TASR podľa tlačovej agentúry PAP.



Poľsko spolu s Cyprom, Českom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou, Slovenskom a Slovinskom vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 v rámci historicky najväčšieho rozšírenia Únie.



Podľa Jaroslawa Flisa, sociológa z krakovskej Jagelovskej univerzity, Poľsko zostane v EÚ vzhľadom na to, "kde sa geograficky nachádzame" v porovnaní napríklad so Spojeným kráľovstvom. Zdôraznil však, že EÚ, ako každá forma vlády, musí byť podrobená aj kritike.



"V tom zmysle, že aj keď si kladie ušľachtilé ciele, nič to nemení na tom, že jej rozhodnutia musia byť kontrolované, či sú múdre alebo nie," povedal Flis.



Dodal, že EÚ poskytuje Poľsku prístup k väčšiemu trhu a financovaniu a zároveň mu dáva právo ovplyvňovať európsku politiku. Poliaci podľa neho získali aj väčšiu slobodu mobility a presvedčenie, že už nežijú v "menejcennej" časti sveta.



K možnosti odchodu Poľska z EÚ Flis uviedol: "Myslím si, že je to náhradná téma, nástroj domácej politiky, ktorý vôbec nestojí za pozornosť."



Jeho názor zdieľa aj Andrzej Rychard, riaditeľ Inštitútu filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied vo Varšave. "Podľa môjho názoru je to v Poľsku absolútne nereálne," vyhlásil. Dodal, že polexit je "myšlienka, ktorá nikdy nezíska podporu žiadnej strany v hlavnom politickom diskurze poľskej politiky".



Poľský premiér Donald Tusk povedal, že 20-ročné členstvo jeho krajiny v EÚ nie je cieľová čiara a Poľsko si musí presadiť svoje miesto v Európe a vo svete. "Musíme sa starať o Európu a naše miesto v Európe, o Západ, o NATO - každý deň," zdôraznil.



"Buď sa budeme o našu bezpečnosť, o európsku jednotu, o dlhovekosť NATO starať, alebo sa to všetko rozpadne na kúsky," dodal. Poľsko sa podľa jeho slov stáva silnou krajinou, silným a rozumným národom, zodpovedným za obranu Poľska a celej Európy.