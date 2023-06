Z polí v Chersonskej oblasti sa po zničení priehrady môžu stať púšte

Londýn 7. júna (TASR) — Ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že v dôsledku poškodenia vodnej elektrárne Kachovka bude v Chersonskej oblasti na pravom brehu rieky Dneper zaplavených približne 10.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Na ľavom brehu, ktorý je v súčasnosti pod ruskou okupáciou, bude situácia ešte horšia. Podrobné informácie budú podľa ministerstva k dispozícii v najbližších dňoch po analýze informácií a záberov o rozsahu záplav, informovala agentúra DPA.



Katastrofa spôsobená človekom okrem toho preruší dodávky vody do 31 zavlažovacích systémov v Dnepropetrovskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. V roku 2021 tieto systémy zabezpečovali zavlažovanie 584.000 hektárov pôdy, z ktorých sa zozbierali približne štyri milióny ton obilnín a olejnín v hodnote približne 1,5 miliardy dolárov.



V roku 2023 funguje na pravom brehu Dnepra len 13 zavlažovacích systémov. Momentálne je bez zdroja vody 94 percent zavlažovacích systémov v Chersonskej, 74 percent v Záporožskej a 30 percent v Dnepropetrovskej oblasti.



Zničenie Kachovskej priehrady bude mať za následok, že polia na južnej Ukrajine sa už na budúci rok zmenia na púšť. Problémy budú mať nielen poľnohospodári, ale aj obce, a to pri zásobovaní pitnou vodou, varuje ministerstvo.



Zničenie vodnej elektrárne Kachovka bude mať negatívne dôsledky aj na rybárstvo. Už bol zaznamenaný úhyn rýb — mladých aj dospelých jedincov. Práve sa skončilo obdobie neresenia a v dôsledku poklesu hladiny vody budú ikry vo vyschnutých oblastiach vysychať, upozornilo ministerstvo.



Ďalším problémom bude prienik (a úhyn) sladkovodných rýb a iných biologických zdrojov do slaných vôd Čierneho mora. V dôsledku masívneho prílevu sladkej vody môže dôjsť aj k úhynu čiernomorskej fauny.



Priehrada v Ruskom okupovanej časti juhoukrajinskej Chersonskej oblasti bola zničená v utorok skoro ráno. Kremeľ z toho obviňuje Kyjev. Ukrajina a mnohí západní pozorovatelia sú presvedčení, že ruskí vojaci vyhodili priehradu do vzduchu sami. Špekuluje sa, že tak chceli zabrániť plánovanej ukrajinskej protiofenzíve.