Poliaci a Švédi podpísali memorandum o spolupráci v obrannom priemysle
Súčasťou fóra je aj podpis memoranda medzi švédskou spoločnosťou Saab a poľskou metalurgickou firmou Dezamet, ktorá je súčasťou Poľskej zbrojárskej skupiny.
Autor TASR
Varšava 21. október (TASR) - Poľsko a Švédsko v utorok podpísali nový plán medzinárodnej spolupráce v oblasti obranného priemyslu. Memorandum vo Varšave podpísali riaditeľ odboru vojenských zahraničných vecí poľského ministerstva obrany Lech Drab s vedúcim odboru vyzbrojovania a priemyslu švédskeho ministerstva obrany Tobiasom Steenom na Poľsko-Švédskom fóre obranného priemyslu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa ministra obrany Švédska Pala Jonsona ide o rozvinutie porozumenia o strategickom partnerstve, ktoré podpísali poľský premiér Donald Tusk a jeho švédsky náprotivok Ulf Kristersson v novembri 2024. „Pre Švédsko je partnerstvo s Poľskom úplne nevyhnutné,“ dodal Jonson a poukázal na potrebu užšej spolupráce pri ohrozeniach kritickej infraštruktúry v Baltskom mori.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že poľsko-švédska spolupráca nabrala nový rozmer, odkedy krajina vstúpila do NATO. „Chcem poďakovať Švédskemu kráľovstvu, že sú našimi železnými spojencami,“ povedal minister a dodal že na spojenectvo Poľska a Švédska sa môžu spoliehať aj ďalšie krajiny. Minister pripomenul spoločnú zodpovednosť za Baltik a vyzdvihol prítomnosť švédskych Gripenov v Poľsku a spoločné odstrašovanie ruských lietadiel. Švédskeho náprotivka označil na svojho najčastejšieho hosťa vo Varšave.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
