Poliaci celoštátne protestovali voči sprísneniu zákona o interrupciách

Varšava 28. októbra (TASR) - Tisíce Poliakov v stredu nenastúpili do práce v rámci celoštátneho štrajku na protest proti minulotýždňovému verdiktu súdu, ktorý výrazne sprísňuje legislatívu týkajúcu sa interrupcií. Masové protesty proti verdiktu sa v Poľsku konali už siedmy deň, informovala agentúra AP.



Celonárodný takzvaný Štrajk žien zvolali hlavní organizátori protestov a konal sa pod heslom "Nepôjdeme do práce".



Protestujúci v poľskej metropole Varšava pochodovali spred sídla konzervatívnej skupiny Ordo Iuris, ktorá lobovala za úplný zákaz interrupcií, až k budove parlamentu, ktorú obkľúčili policajti so štítmi.



"Strašne ma to štve! Nemajú právo rozhodovať o mojom živote, mojich osobných rozhodnutiach, mojej budúcnosti," uviedla Julka Wojciechowská (19), študentka protestujúca vo Varšave. "Nerozumejú mladým ľuďom. Nerozumejú terajšiemu svetu, ale snažia sa regulovať náš život. To nikdy nedovolíme," dodala.



Veľké davy zaplnili ulice aj v ďalších mestách vrátane Krakova, Vroclavu, Štetína a Lodže.



Miestne médiá informovali, že do štrajku poľských žien sa zapojili zamestnanci - aj muži - verejných inštitúcií, univerzít aj súkromných firiem.



Svoje rozhorčenie protestujúci v posledných dňoch smerovali najmä na rímskokatolícku cirkev a lídra vládnucej nacionalisticko-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského.



Tento de facto najvplyvnejší poľský politik v stredu v parlamente obvinil opozičných zákonodarcov z podnecovania ľudí na účasť na protestoch počas koronavírusovej pandémie. Tí zase naopak vinili Kaczyňského a povedali, že prebiehajúce protesty sú dôsledkom jeho činov, napísala agentúra DPA.



Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Poliakov nesúhlasí s verdiktom súdu a demonštrantov dokonca nečakane podporili aj farmári a baníci.



Poľský Ústavný súd 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Poľsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané. Potraty sa tak už budú môcť vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom zakázaného konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.