Poliaci demonštrovali proti zaobchádzaniu s migrantmi na hraniciach

Michałowo 24. októbra (TASR) - Pred sídlom pohraničnej stráže v poľskom meste Michałowo sa v sobotu konal protest, ktorý mal upozorniť na zlé zaobchádzanie s migrantmi na poľsko-bieloruských hraniciach, najmä s deťmi. Zorganizovala ho iniciatíva Matky na hranicu, informovali agentúra AFP a poľské médiá.



Michałowo sa stalo známym začiatkom októbra, keď tamojší pohraničníci poslali skupinu detí a žien späť do lesa napriek tomu, že požiadali o azyl.



"Nemôžeme sa nečinne prizerať tomu, keď deti trávia týždne v chladných, vlhkých, tmavých lesoch na poľskom území," uviedli organizátori podujatia na Facebooku.



Od augusta sa tisíce ľudí, najmä z Blízkeho východu a Afriky, pokúšali dostať do EÚ z Bieloruska. Poľská vláda reagovala rozmiestnením 6000 vojakov na hraniciach a vyhlásením výnimočného stavu, ktorý novinárom a humanitárnym organizáciám znemožňuje prístup do pohraničia. Žiadatelia o azyl a migranti sú podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviaznutí na hraniciach už celé týždne "v stále horších podmienkach". S blížiacou sa zimou rastú obavy, že sa situácia bude ďalej zhoršovať.



Účastníci akcie vyzvali poľskú vládu, aby znovu umožnila prístup k hraniciam a migrantom tak mohla byť doručená pomoc. Obvinili tiež pohraničníkov, že migrantov zatláčajú cez hranicu späť do Bieloruska. K hraniciam tiež priniesli tašky s vecami pre migrantov, ako sú teplé oblečenie, lieky, potraviny a ohrievače.



Na proteste sa zúčastnili aj bývalé prvé dámy Jolanta Kwašniewská a Anna Komorowská, ktoré diskutovali s príslušníkmi pohraničnej stráže. Kwašniewská ich podľa televízie TVN24 ubezpečila, že aktivisti nie sú ich nepriatelia, ale spojenci.