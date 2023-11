Poliaci evakuovaní z Pásma Gazy už odleteli z Egypta do vlasti

Varšava/Káhira 13. novembra (TASR) - Skupinu 18 poľských občanov z Pásma Gazy už letecky prevážajú späť do vlasti. V pondelok to oznámil generálny štáb poľskej armády. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Generálny štáb na sociálnej sieti X krátko po 11.00 h SEČ napísal, že dve lietadlá C-130 Hercules poľských vzdušných síl opustili Egypt. Na palube majú evakuovaných poľských občanov a operačnú skupinu z poľského vojenského kontingentu v Egypte, ktorá pomáha Poliakom pri evakuácii.



V palestínskej enkláve, kde vládne teroristické hnutie Hamas, je údajne ešte ďalších päť Poliakov. Jedného z nich, Alexa Danziga, podľa dostupných informácií zadržiava Hamas ako rukojemníka.



"Čakáme, že cez hraničný priechod Rafah prídu z Pásma Gazy do Egypta ďalší ľudia," povedal v nedeľu šéf Národného bezpečnostného úradu (BBN) Jacek Siewiera pre reláciu súkromnej spravodajskej televízie Polsat News. "Podmienky sú veľmi ťažké," dodal.



Poľský prezident Andrzej Duda sa rozhodol využiť poľský vojenský kontingent v Egypte pri evakuácii poľských občanov uviaznutých v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi izraelskou armádou a militantmi z palestínskej enklávy.