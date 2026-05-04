Poliaci minú na prvé sväté prijímanie ročne vyše päť miliárd zlotých
Z dostupných údajov vyplýva, že počet prvoprijímajúcich detí sa drží nad 300.000.
Autor TASR
Varšava 4. mája (TASR) - Výdavky spojené s prvým svätým prijímaním v Poľsku dosahujú ročne viac ako päť miliárd zlotých (približne 1,17 miliardy eur). Tržby niektorých obchodníkov v tomto období (v máji) dosahujú tri štvrtiny ich úrovne pred Vianocami. Informuje o to varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Takmer 41 percent rodičov na organizáciu osláv vynakladá 5000 až 10.000 zlotých (asi 1170 až 2350 eur), pričom osem percent plánuje minúť aj viac ako 10.000 zlotých. Celkové výdavky na tieto rodinné slávnosti tak dosahujú dve až tri miliardy zlotých. Vyplýva to z výskumu analytickej platformy UCE Research pre šperkársku sieť Briju.
Ďalšou dôležitou položkou sú darčeky. Viac ako polovica opýtaných považuje za najvhodnejší finančný dar, zatiaľ čo ďalší siahajú po šperkoch, elektronike alebo náboženských predmetoch. Hostia, okrem krstných a starých rodičov, najčastejšie míňajú na darčeky 201 až 600 zlotých (cca 50 až 140 eur).
Sezóna prvých prijímaní patrí medzi kľúčové obdobia pre maloobchod. Predaj rastie najmä v segmentoch dekorácií, darčekových predmetov a sladkostí, pričom obchodníci zaznamenávajú zvýšený dopyt aj po kompletných balíkoch výzdoby.
V posledných rokoch však výrazne rastie tiež predaj elektroniky. Medzi najžiadanejšie darčeky patria smartfóny, herné konzoly, notebooky či inteligentné hodinky. Popularitu si udržiavajú aj elektrické kolobežky, ktoré postupne nahrádzajú bicykle. Záujem o nákupy pritom vrcholí až na prelome mája, keď deti míňajú peniaze, ktoré dostali.
Z dostupných údajov vyplýva, že počet prvoprijímajúcich detí sa drží nad 300.000. Kým v roku 2019 bol ich počet len 249.000, v roku 2022 to bolo až 337.000 a v 2024 absolvovalo prvé sväté prijímanie 320.000 detí.
(1 EUR = 4,2605 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
