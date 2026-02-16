< sekcia Zahraničie
Poliaci nevidia alternatívu k spojenectvu s USA
Podľa prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zastáva polovica respondentov názor, že Poľsko nemá alternatívu k spojenectvu s USA, kým asi 35 percent si myslí opak.
Autor TASR
Varšava 16. februára (TASR) - Väčšina Poliakov nevidí alternatívu k spojenectvu so Spojenými štátmi, no zároveň očakáva asertívnejší prístup voči Washingtonu. Vyplýva to z prieskumov zverejnených po diplomatickom spore medzi veľvyslancom USA vo Varšave a maršalkom (predsedom) Sejmu Wlodzimierzom Czarzastým. Informácie z poľských médií o tom zhrnul varšavský spravodajca TASR.
Napätie vyvolalo rozhodnutie amerického veľvyslanca Thomasa Rosea prerušiť kontakty s Czarzastým po jeho kritických vyjadreniach na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a odmietnutí podporiť jeho kandidatúru na Nobelovu cenu za mier. Spor vyvolal reakcie naprieč politickou scénou a diskusiu o podobe poľsko-amerických vzťahoch.
Podľa prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zastáva polovica respondentov názor, že Poľsko nemá alternatívu k spojenectvu s USA, kým asi 35 percent si myslí opak. Takmer tretina opýtaných nemá vyhranený názor.
Zároveň viac ako 61 percent respondentov uviedlo, že Poľsko by malo byť vo vzťahoch s USA asertívnejšie. Tento postoj výrazne podporujú voliči vládnych strán, kým časť opozície je zdržanlivejšia.
Kritickejšie vnímajú Poliaci aj samotný krok amerického veľvyslanca. Takmer 45 percent respondentov sa podľa prieskumu agentúry SW Research pre portál Onet domnieva, že prerušenie kontaktov s predsedom Sejmu oslabuje dôveryhodnosť USA ako spojenca. Opak si myslí necelá štvrtina.
