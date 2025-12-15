< sekcia Zahraničie
Poliaci opúšťajú Spojené kráľovstvo: Za rok ich tam ubudlo 19.000
Profil migrácie sa po brexite zásadne zmenil. Kým príchody z EÚ klesajú, počet prisťahovalcov z mimoeurópskych štátov zostáva vysoký, hoci v roku 2025 výrazne poklesol.
Autor TASR
Londýn/Varšava 15. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo opustilo v období od júna 2024 do júna 2025 približne 25.000 Poliakov, uviedol Poľský ekonomický inštitút (PIE) s odvolaním sa na britský štatistický úrad. Do ostrovného kráľovstva prišlo asi 6000 občanov Poľska, čo znamená čistý odlev obyvateľov na úrovni 19.000 osôb, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
PIE upozornil, že nie je známe, kam po odchode z Británie Poliaci smerovali, takže nemožno presne určiť, koľko z nich sa vrátilo do Poľska. Podľa inštitútu sa však trend odchodu občanov EÚ z Británie zintenzívňuje a súvisí s dôsledkami brexitu.
Profil migrácie sa po brexite zásadne zmenil. Kým príchody z EÚ klesajú, počet prisťahovalcov z mimoeurópskych štátov zostáva vysoký, hoci v roku 2025 výrazne poklesol.
Najväčší odliv v súčasnosti vykazujú Rumuni (24.000), Poliaci (19.000) a Taliani (7000). Celkové saldo migrácií do Británie v sledovanom období dosiahlo 204.000 prisťahovaných. Kladnú bilanciu vytvorili najmä prisťahovalci z krajín mimo EÚ, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Číny, Nepálu, Nigérie či USA.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
