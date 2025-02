Poliaci podľa prieskumu neveria tvrdeniam o štátnom prevrate

Varšava 13. februára (TASR) - Tvrdeniam predsedu poľského Ústavného súdu Bogdana Šwienczkowského o prebiehajúcom štátnom prevrate v Poľsku verí len štvrtina Poliakov, pričom 58 percent tento názor odmieta. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti IBRiS pre denník Rzeczpospolita, informuje spravodajca TASR.



Šwienczkowski podal minulú stredu (5. februára) trestné oznámenie na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat.



Podľa prieskumu s tým súhlasí 26 percent respondentov, z toho 11,5 percenta je o tom rozhodne presvedčených. Tvrdenia odmieta 58 percent respondentov, z čoho je vyše 40 percent rozhodne presvedčených. Podľa Rzeczpospolity je táto téma relevantná len pre tvrdé jadro priaznivcov bývalej vládnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS).



Podľa odborníka Bartosza Rydliňského z Univerzity kardinála Stefana Wyszyňského bola komunikácia tejto témy zo strany PiS slabá a prišla v nevhodnom čase. PiS síce krátko po Šwienczkowského vyhlásení tému prevratu podporilo, no následne sa zameralo na otázky hospodárstva. Vo volebnej kampani dominujú skôr ekonomické témy, ako sú ceny energií a životné náklady.



Občiansky prezidentský kandidát podporovaný stranou PiS Karol Nawrocki predstavil iniciatívy na zníženie cien elektriny. Kandidát vládnej Občianskej platformy Rafal Trzaskowski sa zase venuje sociálnym otázkam, pričom sa vyhýba agende svojich oponentov.



Podľa odborníkov sa téma prevratu ešte môže v kampani objaviť ako mobilizačný prvok voličov PiS, no nezíska širšiu podporu.



Prezidentské voľby v Poľsku sa uskutočnia 18. mája. V prieskumoch vedie primátor Varšavy Trzaskowski. Pred piatimi rokmi ho porazil súčasný prezident Andrzej Duda. Na druhom mieste sa umiestňuje predseda Ústavu pamäti národa Nawrocki. Tretí je kandidát pravicovej Konfederácie Slawomir Mentzen.



Prieskum telefonickou formou uskutočnila spoločnosť IBRiS v dňoch 7. a 8. februára na reprezentatívnej vzorke 1067 respondentov.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)