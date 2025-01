Poliaci sa neobávajú deportácií z USA, ale Tusk sa na ne pripravuje

Varšava 22. januára (TASR) - Poľsko sa pripravuje na prípadné deportácie svojich občanov z USA, o ktorých vo svojom pondelkovom inauguračnom prejave hovoril americký prezident Donald Trump. Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil, že po prvých informáciách o možných masových deportáciách ilegálnych migrantov požiadal ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, aby zabezpečil pripravenosť poľských konzulátov a ďalších úradov na dôsledky tohto opatrenia. Väčšina poľskej diaspóry v USA však obavy z deportácií podľa agentúry PAP nemá, informuje spravodajca TASR.



"Nemáme informácie o tom, že by tento krok priamo zasiahol poľských občanov v USA," uviedol Tusk pred utorkovým zasadnutím vlády. Dodal však, že diplomatické misie musia byť pripravené na situácie, keď by sa Poliaci mohli cítiť ohrození Trumpovymi krokmi. "Každý Poliak bude doma srdečne vítaný," zdôraznil premiér podľa PAP.



Nový americký prezident vo svojom pondelkovom inauguračnom príhovore oznámil plán masových deportácií nelegálnych migrantov. Väčšina Poliakov je však podľa PAP v USA legálne a deportácií sa neobáva. "Nemám informácie, že by sa medzi miestnymi Poliakmi šírili obavy z deportácií," uviedol pre PAP generálny konzul v New Yorku Mariusz Sakowicz.



Podľa Boženy Kamiňskej, podpredsedníčky Poľského amerického kongresu (PAC) so sídlom v Chicagu, Poliakom dodržiavajúcim zákony deportácie z USA nehrozia. "Poliaci, ktorí pracujú a platia dane, môžu požiadať (v USA) o trvalý pobyt," povedala a dodala, že Trump viackrát označil Poliakov za usilovnú etnickú skupinu.