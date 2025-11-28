Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
Poliaci si želajú, aby vláda návrhy zákonov konzultovala s prezidentom

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že právo veta využíva len vtedy, keď si to vyžaduje záujem občanov, transparentnosť právneho systému a stabilita štátu.

Autor TASR
Varšava 28. novembra (TASR) - Väčšina Poliakov si želá, aby vláda pred predložením návrhov zákonov do Sejmu konzultovala ich obsah s prezidentom Karolom Nawrockim. Za takéto konzultácie sa vyslovilo 60 percent respondentov, vyplýva z prieskumu inštitútu Pollster pre denník Super Express. Opačný názor má 30 percent opýtaných a 10 percent sa nevyjadrilo. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prieskum prichádza v čase napätia vo vzťahoch medzi prezidentom Karolom Nawrockim a vládou premiéra Donalda Tuska. Prezident vo štvrtok vetoval dva zákony schválené v Sejme a na prelomenie jeho veta je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. V takom prípade by spolu s vládnou koalíciou musela hlasovať aj opozícia.

Prvým vetovaným zákonom bola novela volebného kódexu, ktorá mala liberalizovať pravidlá hlasovania poštou, a druhým novela o zdanení rodinných nadácií, proti ktorej prezident vystúpil pre narušenie princípu dôvery občanov v štát.

Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že právo veta využíva len vtedy, keď si to vyžaduje záujem občanov, transparentnosť právneho systému a stabilita štátu.

„Túto právomoc mi zverili občania vo voľbách a používam ju výlučne v ich prospech,“ uviedol. Dodal, že by privítal, keby vláda konzultovala s prezidentskou kanceláriou návrhy zákonov už v počiatočnej fáze legislatívneho procesu, čo by podľa neho obmedzilo potrebu vetovania a prispelo k efektívnejšiemu prijímaniu právnych predpisov.

Nawrocki zároveň informoval, že vo štvrtok podpísal jedenásť zákonov, vrátane novely zákona o cestnej premávke a legislatívy zvyšujúcej dane pre banky.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
