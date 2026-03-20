Piatok 20. marec 2026
Poliaci sú podľa prieskumu rozdelení v pohľade na prezidenta

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava 20. marca (TASR) - Poliaci sú rozdelení v pohľade na prezidenta Karola Nawrockého. Prieskum agentúry SW Research pre týždenník Wprost, výsledky ktorého boli zverejnené v piatok, naznačuje zhoršenie hodnotenia poľského prezidenta, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa prieskumu je s politikou prezidenta spokojných vyše 39 percent respondentov, zatiaľ čo necelých 39 percent ju hodnotí negatívne. Zvyšok opýtaných uviedol neutrálne stanovisko alebo sa nevedel vyjadriť.

Prieskum zároveň ukazuje rozdiely v hodnotení medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Vyššiu mieru podpory prezident získal medzi mladšími respondentmi vo veku do 34 rokov, zatiaľ čo najkritickejší sú ľudia nad 50 rokov.

Rozdiely sa prejavili aj podľa vzdelania a miesta bydliska. Väčšiu podporu má prezident medzi ľuďmi s nižším vzdelaním a obyvateľmi menších miest, kým obyvatelia veľkých miest a vysokoškolsky vzdelaní respondenti sú voči nemu kritickejší.

Výsledky prieskumu prichádzajú po nedávnej vlne diskusií okolo prezidentovho veta k zákonu o programe SAFE, ktoré vyvolalo kritiku zo strany vlády aj časti expertov. Naopak, opoziční politici zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) rozhodnutie obhajujú s tým, že prezident chráni národné záujmy.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
