Poliaci sú rozdelení pri uznávaní manželstiev osôb rovnakého pohlavia
Sociológ uviedol, že konzervatívcov je v Poľsku v spoločenskej debate o tejto téme najviac počuť, hoci netvoria väčšinu.
Autor TASR
Varšava 22. decembra (TASR) - Poliaci sú rozdelení v otázke uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v iných štátoch Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zverejneného v pondelok, podľa ktorého súhlas s takýmto krokom vyjadrilo takmer 49 percent opýtaných, zatiaľ čo viac než 44 percent bolo proti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa výsledkov prieskumu najčastejšie zaznievali jednoznačné postoje - štvrtina respondentov odpovedala „rozhodne áno“ a necelá tretina percenta „rozhodne nie“. Najvyššiu mieru podpory vyjadrili voliči ľavicových strán (99 percent), Občianskej koalície (84 percent) a Tretej cesty (80 percent). Medzi voličmi strany Právo a spravodlivosť podporuje uznávanie takýchto manželstiev jedno percento opýtaných, kým medzi prívržencami Konfederácie ich bolo 38 percent.
Sociológ a riaditeľ Inštitútu verejných záležitostí Jacek Kucharczyk v rozhovore pre denník uviedol, že konzervatívcov je v Poľsku v spoločenskej debate o tejto téme najviac počuť, hoci netvoria väčšinu.
Prieskum reagoval na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z konca novembra, podľa ktorého majú členské štáty povinnosť uznať manželstvo páru rovnakého pohlavia legálne uzavreté v inom členskom štáte, aj keď ich vnútroštátne právo takýto zväzok neumožňuje. Prípad sa týkal manželstva dvoch poľských mužov uzavretého v roku 2018 v Berlíne, ktorých žiadosť o zápis nemeckého sobášneho listu do poľského registra bola zamietnutá pre chýbajúcu legislatívu.
Poľská ústava za manželstvo považuje len zväzok muža a ženy a legislatíva nedovoľuje iné zákonné zväzky v podobe napríklad registrovaných partnerstiev.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)