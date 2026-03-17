Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Poliaci sú rozdelení v názore na program SAFE a návrh prezidenta

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Autor TASR
Varšava 17. marca (TASR) - Poliaci sú rozdelení v názore na európsky obranný program SAFE a alternatívny návrh prezidenta Karola Nawrockého, tzv. „poľský SAFE 0%". Vyplýva to z prieskumu agentúry UCE Research pre portál Onet zverejneného v utorok, informuje varšavský spravodajca TASR.

Pokračovanie čerpania prostriedkov z európskeho programu SAFE aj napriek vetu prezidenta by chcelo takmer 32 percent respondentov. Zavedenie alternatívneho národného riešenia označovaného ako „poľský SAFE 0 %,“ ktorý predstavil prezident Nawrocki s guvernérom Národnej banky Poľska Adamom Glapiňskim podporuje vyše 25 percent opýtaných.

Ďalších 14 percent respondentov sa vyslovilo za odklad nových pôžičiek a nákupov v oblasti obrany. Až 21 percent respondentov uviedlo, že nemá na otázku jasný názor.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 14. až 15. marca 2026 na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov.

Varšava mala byť s čerpaním pôžičiek vo výške 43,7 miliardy eur najväčším príjemcom iniciatívy Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE) v hodnote 150 miliárd eur zameranej na posilnenie ozbrojených síl kontinentu.

Poľská opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože obmedzuje objednávky iba na európske firmy. Podľa nich to nespĺňa potrebu diverzifikácie dodávok techniky pre Poľsko a môže spôsobiť tlak na dodávateľov a zvýšenie cien. Podľa opozičnej strany Právo a spravodlivosť môže byť program v budúcnosti použitý na nátlak Európskej komisie voči jednotlivým krajinám. Vláda tieto argumenty odmieta a zdôrazňuje naliehavosť posilnenia obranyschopnosti.

Prezident Karol Nawrocki sa rozhodol zákon o implementácii programu vetovať a predstavil alternatívny návrh, ktorý by zahŕňal využitie nerealizovaných ziskov z rastúcej hodnoty zlatých rezerv centrálnej banky na financovanie obranných výdavkov.
