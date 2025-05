Poliaci sú rozdelení v otázke prijatia registrovaných partnerstiev

Varšava 7. mája (TASR) - Poliaci sú takmer rovnomerne rozdelení v otázke prijatia zákona o registrovaných partnerstvách, o ktorom v krajine prebiehajú politické diskusie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Opinia24 pre Rádio Zet, ktorý zverejnili v stredu. Za podpísanie zákona sa vyslovilo 44 percent respondentov, proti bolo 45 percent, 11 percent nevedelo odpovedať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Prieskum preukázal rozdiely medzi pohlaviami - súhlas s podpisom zákona vyjadrilo 49 percent žien, ale len 39 percent mužov. Naopak, proti bolo 51 percent mužov a 39 percent žien. Podpora zákona bola vyššia medzi mladšími respondentmi, najviac v skupine od 18 do 24 rokov, kde sa za jeho prijatie vyslovilo 58 percent opýtaných, pričom nesúhlas vyjadrilo 32 percent.



Medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním podporilo podpis zákona 58 percent, zatiaľ čo v skupine so základným alebo nižším stredoškolským vzdelaním to bolo len 26 percent. V skupine s odborným alebo neúplným stredoškolským vzdelaním bola podpora na úrovni 38 percent, kým 48 percent bolo proti.



Postoje respondentov korešpondujú aj s ich politickými preferenciami v prezidentských voľbách. Až 81 percent podporovateľov varšavského primátora Rafala Trzaskowského a 67 percent voličov predsedu Sejmu Szymona Holowniu sa vyslovilo za zákon o registrovaných partnerstvách. Naopak, medzi voličmi Karola Nawrockého ktorého podporuje strana PiS bolo proti 82 percent a medzi prívržencami Slawomira Mentzena z opozičnej Konfederádie 68 percent. Prieskum sa uskutočnil od 2. do 6. apríla na reprezentatívnej vzorke 1.002 dospelých respondentov.