Poliaci už nemusia vonku nosiť rúška, bary otvorili vonkajšie terasy

Varšava 15. mája (TASR) - V Poľsku mohli v noci na sobotu otvoriť svoje vonkajšie posedenia bary a reštaurácie, ktoré boli pre pandémiu koronavírusu zatvorené vyše šesť mesiacov. Mnohí Poliaci vyšli už o polnoci do ulíc oslavovať toto uvoľnenie, informovala v sobotu agentúra Reuters.



Bary a reštaurácie budú môcť v tejto krajine od 28. mája opätovne otvoriť už aj svoje vnútorné priestory, avšak s obmedzeným počtom zákazníkov. Tieto prevádzky boli zatvorené od vlaňajšieho októbra, pričom svoje služby poskytovali prostredníctvom osobného odberu či donášok.



V Poľsku zároveň v sobotu prestala platiť aj povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, a to na miestach, kde je možné dodržiavať vzájomné rozstupy. Nosenie rúšok bude však stále povinné napríklad vo verejnej doprave či obchodoch, uvádza agentúra AP.



"Boli sme zatvorení tak dlho, vyše 200 dní, a bolo to veľmi stresujúce a vyčerpávajúce z rôznych dôvodov, nevedeli sme, či vôbec prežijeme," uviedla 34-ročná Zuzia Mockallová, spolumajiteľka jedného z varšavských barov. "Naozaj mám pocit, že tieto emócie sú tak trochu porovnateľné s Novým rokom, keď má každý veľké očakávania... Sme veľmi šťastní, trochu nadšení, trochu nervózni a hlavne máme veľa emócií," dodala.



V Poľsku už počas apríla výrazne klesali počty nových prípadov nákazy novým koronavírusom a tamojšia vláda začala od mája uvoľňovať epidemiologické opatrenia.



Poľsko hlásilo v piatok 3288 nových prípadov nákazy, čo je značný pokles oproti dennému prírastku 35.251 nakazených hlásenému 1. apríla. Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dostalo prinajmenšom prvú dávku vakcíny proti koronavírusu už približne 35,7 percenta dospelých Poliakov. Oboma dávkami už zaočkovali 13,6 percenta.