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Poliaci zadržali päť podozrivých z napodobňovania útočníka z Krakova

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Policajti hliadkujú na zabezpečenom mieste deň po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v nedeľu 8. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Ich aktivita na internete mohla predstavovať potenciálnu hrozbu, uviedla v pondelok hovorkyňa ministerstva vnútra.

Autor TASR
Varšava 9. novembra (TASR) - Poľský Centrálny úrad pre boj proti kybernetickej kriminalite (CBZC) zadržal od soboty do pondelka päť osôb v súvislosti s útokom v Krakove. Ich aktivita na internete mohla predstavovať potenciálnu hrozbu, uviedla v pondelok hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP.

„Ide o osoby, ktoré mohli určitým spôsobom napodobňovať konanie Michala O.,“ povedala hovorkyňa. Podozrivých zadržali v rôznych regiónoch Poľska.

„CBZC a polícia sú po útoku v Krakove veľmi ostražité voči prípadným napodobňovateľom takýchto činov,“ zdôraznila Galecka. Ako dodala, materiály analyzované políciou vyvolávali obavy. Preverovali príspevky, ktoré sa týkali glorifikácie sobotňajšieho útoku v Krakove.

Galecka tiež podotkla, že CBZC a polícia neustále vykonávajú aktivity na internete, a to nielen v súvislosti s udalosťami v Krakove.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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