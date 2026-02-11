Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým veliteľom štábu NATO pre strednú a severnú Európu bude Poliak

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa NATO má nové rozdelenie zodpovedností posilniť úlohu európskych spojencov v riadiacich štruktúrach aliancie pri zachovaní silného záväzku Spojených štátov voči kolektívnej obrane.

Autor TASR
Varšava 11. februára (TASR) - Novým veliteľom spoločného štábu NATO pre strednú a severnú Európu v Brunssume bude po prvý raz v histórii poľský generál. Vo funkcii vystrieda nemeckého generála Inga Gerhartza. O tomto rozhodnutí v rámci dohody o novom rozdelení zodpovedností v aliancii napísal na sieti X náčelník generálneho štábu poľskej armády Wieslaw Kukula, informuje varšavský spravodajca TASR. Náčelník však neuviedol, kto konkrétne túto pozíciu obsadí.

Nová dohoda sa týka troch spoločných veliteľstiev NATO - JFC Brunssum v Holandsku, JFC Neapol v Taliansku so zameraním na Stredomorie a južnú Európu a JFC Norfolk v americkej Virgínii. Podľa nových pravidiel bude velenie v Brunssume rotovať medzi dôstojníkmi z Nemecka a Poľska. Veliteľstvá v Neapole a Norfolku, ktoré doteraz viedli americkí dôstojníci, prevezmú po novom talianski a britskí velitelia.

Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Cezary Tomczyk v príspevku na sieti X označil dohodu za prejav dôvery voči poľským ozbrojeným silám a ich príspevku k bezpečnosti aliancie. Podľa neho sa už začal proces príprav na prevzatie funkcie a v júli má poľský dôstojník nastúpiť do vedenia štábu a následne prevziať samotné velenie.

Meno generála, ktorý funkciu obsadí, úrady zatiaľ oficiálne neoznámili. V aktívnej službe sú v súčasnosti dvaja poľskí štvorhviezdičkoví generáli - spomínaný náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula a stály predstaviteľ Poľska vo vojenských výboroch NATO a EÚ Slawomir Wojciechowski.

Podľa NATO má nové rozdelenie zodpovedností posilniť úlohu európskych spojencov v riadiacich štruktúrach aliancie pri zachovaní silného záväzku Spojených štátov voči kolektívnej obrane.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
