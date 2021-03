Poliak Piotr Hofmanski sa stal prvým Východoeurópanom na čele ICC

Varšava 12. marca (TASR) - Poliak Piotr Hofmanski sa stal vôbec prvým sudcom z krajín východnej Európy, ktorého zvolili do funkcie prezidenta Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v Haagu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra PAP.



Hofmanského zvolili na trojročné funkčné obdobie s okamžitou platnosťou v stredu prostredníctvom hlasovania na diaľku, uviedol ICC v tlačovej správe.



"Som hlboko poctený, že budem slúžiť ako nový prezident ICC spolu s dvoma viceprezidentmi," uviedol Hofmanski vo vyhlásení. Podľa vlastných slov je "obzvlášť rád, že sa stal prvým prezidentom ICC pochádzajúcim z východoeurópskej skupiny štátov".



Novozvolený prezident ICC uviedol, že najlepším spôsobom, ako môže ICC čeliť mnohým súčasným výzvam, je "zamerať sa znova na všetko, čo je možné urobiť pre zaistenie spravodlivosti". Dodal, že jeho zámerom je pokračovať v úsilí o zvýšenie efektívnosti a harmonizáciu postupov súdnictva. "Sudcovia ICC by mali využiť príležitosť na posilnenie súdu pri výkone jeho dôležitého mandátu podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC riadi", uviedol.



Za prvú viceprezidentku bola zvolená sudkyňa Luz del Carmen Ibáňez Carranzaová z Peru a druhým novozvoleným viceprezidentom sa stal sudca Antoine Kesia-Mbe Mindua z Konžskej demokratickej republiky.