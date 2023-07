Poliak žonglujúc zdolal Kilimandžáro, vyzbierané peniaze dá charite

Dodoma/Varšava 19. júla (TASR) - Poliak Krzysztof Drabik vystúpil na najvyššiu africkú horu Kilimandžáro žonglujúc s dvomi sklenenými fľašami. Cieľom tohto činu bolo vyzbierať peniaze na výstavbu rehabilitačného centra pre postihnuté deti v Keni. TASR správu prevzala v stredu z agentúry PAP.



Vrchol Kilimandžára dosiahol spolu so svojím tímom 15. júla o 7.30 h. Výstup trval päť dní a jeho začiatok bol v rovnomennom národnom parku v Tanzánii. Rodák z poľského mesta Bytom je prvý človek, ktorý túto 5895 metrov vysokú horu zdolal týmto spôsobom, pripomína PAP.



"Bola to najťažšia noc v mojom živote, ale bojoval som statočne, pretože som vedel, ako veľmi (mesto) Bytom drží palce práve tejto charitatívnej akcii," povedal Drabik pre agentúru PAP.



"Ak sa nám podarí vyzbierať 589.500 zlotých (približne 132.448 eur), čo je presne toľko, koľko je výška Kilimandžára, začneme centrum stavať ešte tento rok. To je skutočný cieľ, ktorý chcem dosiahnuť," dodal.



Drabik v minulosti žonglujúc zabehol 74 kilometrov v Keni, aby vyzbieral peniaze pre tamojšiu nadáciu 'Help Furaha Foundation'. Rovnakým spôsobom žongloval aj po schodoch 10 najvyšších budov vo Varšave, aby získal finančné prostriedky na charitatívne účely, píše PAP.