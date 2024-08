Poliaka v Kodani osúdili na štyri mesiace väzenia za útok na premiérku

Kodaň 7. augusta (TASR) - Súd v Kodani v stredu odsúdil Poliaka na štyri mesiace väzenia za útok na dánsku premiérku Mette Frederiksenovú. Vyhostia ho tiež z krajiny, informovali tamojšie médiá. TASR sa odvoláva na agentúry AP a Reuters.



Polícia 39-ročného Poliaka zadržala 7. júna bezprostredne po incidente, keď Frederiksenovú v centre Kodane udrel. Utrpela pri tom ľahké zranenia a zrušila svoj denný program.



Muž zodpovednosť za napadnutie popiera s tým, že si nepamätá, čo sa stalo. Tvrdil, že proti Frederiksenovej nič nemá a dokonca ju označil za "naozaj dobrú premiérku".



Občan z Poľska pred súdom poprel, že by sa dánskej premiérky vôbec dotkol, informovala dánska televízia TV2. Bezprostredne si nespomína na detaily incidentu, keďže bol v tom čase údajne pod vplyvom alkoholu, ktorý predtým ukradol z obchodu. Jeden z ochrankárov premiérky na súde povedal, že Poliak ženu naozaj udrel.



Odsúdený, ktorého identitu úrady nezverejnili, uviedol, že v Dánsku žije už od roku 2019. Na súde sa tiež priznal k podvodu či obnažovaniu, no ďalšie obvinenia poprel.



Prokurátorka Line Steffensenová na súde uviedla, že muž sa pred piatimi rokmi presťahoval do Dánska a odvtedy ho zadržali už viackrát.



K incidentu došlo po sérii útokov na európskych politikov z celého politického spektra pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. V polovici mája bol na slovenského premiéra Roberta Fica spáchaný atentát počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Niekoľko politikov v Nemecku napadli počas práce či predvolebnej kampane.