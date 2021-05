Policajná naháňačka pri Amsterdame si vyžiadala jednu obeť

Haag 20. mája (TASR) - Ozbrojený lupič prišiel v stredu o život a šesť ďalších zatkla holandská polícia po naháňačke a prestrelke blízko hlavného mesta Amsterdam. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne policajné zdroje.



Niekoľko ozbrojených a maskovaných mužov sa v stredu popoludní pokúsilo prepadnúť dodávku s drahými kovmi v Amsterdame. Páchatelia sa pokúšali ujsť v najmenej dvoch vozidlách smerom na mestečko Broek in Waterland severovýchodne od Amsterdamu.



Niektoré holandské médiá informovali, že v dodávke, na ktorú lupiči začali strieľať, bolo zlato alebo drahé kamene v hodnote do 50 miliónov eur. "Je to situácia, ktorá sa nedeje každý deň," uviedol hovorca polície Rob van der Veen na tlačovej konferencii.



Na videozázname od svedkov je vidieť, ako jedno z vozidiel unikajúcich mužov havarovalo v záhrade za jedným z domov, pričom maskovaní muži z neho vyskočili a pokúšali sa uniknúť cez lúku. Nasledovala prestrelka s políciou, pri ktorej jeden z ozbrojencov prišiel o život a dvaja utrpeli zranenia.



"Je zázrak, že sa nikto iný nezranil," dodal hovorca polície podľa agentúry AP.