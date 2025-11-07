< sekcia Zahraničie
Policajná naháňačka sa skončila nehodou: Zahynulo šesť migrantov
Vodičom bol občan Rumunska, ktorý nehodu prežil a polícia ho zadržala.
Autor TASR
Sofia 7. novembra (TASR) - Šiesti migranti zahynuli na východe Bulharska po tom, čo vozidlo, v ktorom cestovali, počas policajnej naháňačky zišlo z cesty a spadlo do jazera, uviedol v piatok hovorca tamojšej polície. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri nehode, ktorá sa odohrala vo štvrtok neskoro večer blízko čiernomorského prístavného mesta Burgas, utrpeli zranenia ďalší traja migranti.
„Polícia sa spočiatku pokúšala vozidlo zastaviť... ale vodič na to nedbal,“ spresnil hovorca s tým, že k zásahu došlo približne 50 kilometrov južne od Burgasu.
Policajti sa následne pokúsili vozidlo zastaviť ešte dvakrát. Na tretí pokus však auto s migrantmi zišlo z cesty dolu svahom a prevrátilo sa do jazera.
Vodičom bol občan Rumunska, ktorý nehodu prežil a polícia ho zadržala. Národnosti obetí ani preživších migrantov úrady v Bulharsku nezverejnili.
Bulharsko je členom Európskej únie a hraničí s Tureckom, ktoré do tohto 27-členného bloku nepatrí, pripomína AFP.
