< sekcia Zahraničie
Policajné auto v Maďarsku sa zrazilo s taxíkom
Záchranári previezli troch policajtov a zadržanú osobu do nemocnice na vyšetrenie.
Autor TASR
Budapešť 26. novembra (TASR) - Traja policajti a jedna zadržaná osoba prevážaná v policajnom aute boli zranení v stredu po polnoci po zrážke s taxíkom v Budapešti. Pre agentúru MTI to potvrdilo Budapeštianske riaditeľstvo polície (BRFK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Bližšie nešpecifikovaná nehoda, z ktorej MTI zverejnila fotografiu policajného auta s úplne rozbitou prednou časťou, sa stala okolo 01.00 h na ulici Szent István körút v V. budapeštianskom obvode.
Záchranári previezli troch policajtov a zadržanú osobu do nemocnice na vyšetrenie. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.
Bližšie nešpecifikovaná nehoda, z ktorej MTI zverejnila fotografiu policajného auta s úplne rozbitou prednou časťou, sa stala okolo 01.00 h na ulici Szent István körút v V. budapeštianskom obvode.
Záchranári previezli troch policajtov a zadržanú osobu do nemocnice na vyšetrenie. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.