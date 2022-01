Policajný prezident Jan Švejdar potvrdil, že v marci odíde z funkcie

Praha 3. januára (TASR) - Český policajný prezident Jan Švejdar odíde na konci marca zo svojej funkcie. Po spoločnom rokovaní to v pondelok oznámil minister vnútra ČR Vít Rakušan. Švejdar svoj zámer oznámil už v decembri. Podľa vlastných slov pochopil, že nová vláda chce na tejto pozícii zmenu.



"Pán policajný prezident potvrdil svoje rozhodnutie o tom, že požiada o svoje uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. marcu," oznámil Rakušan na tlačovom brífingu, informuje server Novinky.cz. Rakušan na budúci týždeň navštívi policajné prezídium, kde mu Švejdar osobne predstaví "najpálčivejšie problémy".



"Z vyjadrenia pána ministra Rakušana na prvej schôdzke 7. decembra som pochopil, že súčasná vláda aj on chcú zmenu na pozícii policajného prezidenta. Preto som sa sám rozhodol, že skončím v služobnom pomere," uviedol Švejdar. Nepriamo tým potvrdil skoršie informácie, že Rakušan ho požiadal, aby skončil.



Výber Švejdarovho nástupcu prebehne podľa zákona, zdôraznil Rakušan. V prvej fáze budú preto oslovení zamestnanci, ktorí sú v 11. platovej triede, a to ako tí z radov policajných zborov, tak i príslušníci tajných služieb. V prípade, že z výberu nevzíde nový šéf prezídia, bude vypísané výberové konanie.



Švejdar svoj zámer odísť oznámil v polovici decembra na Twitteri po tom, ako sa zišiel s Rakušanom ešte pred jeho nástupom do čela rezortu vnútra. Minister už skôr odmietol, že by na Švejdara ohľadom jeho odchodu vyvíjal tlak.



Rakušan najprv uviedol, že rozhodnutie policajného prezidenta rešpektuje. Následne v relácii Českej televízie povedal, že neformálnu schôdzku so Švejdarom, ku ktorej došlo ešte pred tým, než bol vymenovaný za ministra vnútra, považuje za nešťastnú. Podľa jeho slov išlo len o informatívne stretnutie.



"Od začiatku ma mrzí, že schôdzka, ktorá bola rýdzo pracovná, je formulovaná tak, že ja som vytváral nátlak. Spomenul som veci, ktoré sa mi v polícii nepáčia, čo som ako kandidát na ministra vnútra považoval za úplne legitímne," uviedol Rakušan.