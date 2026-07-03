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Policajt postrelil muža, ktorý vraj ohrozoval hliadku
Polícia presné miesto nezverejnila.
Autor TASR
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Berlín 3. júla (TASR) - Policajt v nemeckej spolkovej krajine Hesensko vo štvrtok večer postrelil muža, ktorý privolanú hliadku vo svojom dome ohrozoval zbraňou, oznámila polícia. Muž podľa nej utrpel ťažké zranenia a bol prevezený do nemocnice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Policajná hliadka prijala oznámenie o podozrení z jazdy pod vplyvom alkoholu a vyrazila za 66-ročným mužom do severnej časti Hesenska.
K incidentu podľa vyhlásenia došlo v okrese Schwalm-Eder district južne od mesta Kessel. Polícia presné miesto nezverejnila. Uviedla však, že jeden z privolaných policajtov streľbou spôsobil mužovi život ohrozujúce zranenia. Ten údajne hliadku ohrozoval strelnou zbraňou. Okolnosti, ktoré viedli k jeho postreleniu, sú predmetom vyšetrovania.
Policajná hliadka prijala oznámenie o podozrení z jazdy pod vplyvom alkoholu a vyrazila za 66-ročným mužom do severnej časti Hesenska.
K incidentu podľa vyhlásenia došlo v okrese Schwalm-Eder district južne od mesta Kessel. Polícia presné miesto nezverejnila. Uviedla však, že jeden z privolaných policajtov streľbou spôsobil mužovi život ohrozujúce zranenia. Ten údajne hliadku ohrozoval strelnou zbraňou. Okolnosti, ktoré viedli k jeho postreleniu, sú predmetom vyšetrovania.