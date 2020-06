Policajt v New Yorku použil na civilistu nelegálny škrtiaci chvat

New York 22. júna (TASR) - Policajtovi v americkom štáte New York bola pozastavená funkcia bez možnosti plynutia platu po tom, ako v mestskej časti Queens použil na jedného Afroameričana nelegálny škrtiaci chvat. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Identita oboch mužov zatiaľ ostáva neznáma. Z incidentu, ktorý sa odohral v nedeľu večer, je dostupný kamerový záznam z uniformy policajta, zachytávajúci hádku troch civilistov s policajtmi.



Len niekoľko dní pred incidentom guvernér štátu Andrew Cuomo podpísal zákon, ktorý v policajných zložkách kriminalizuje používanie škrtiacich chvatov spôsobujúcich vážnu ujmu na zdraví alebo dokonca smrť. Použitie škrtenia bolo pritom v New Yorku zakázané už v roku 1993.



Toto nariadenie je pomenované po Afroameričanovi Ericovi Garnerovi, ktorý bol zatknutý práve v New Yorku v roku 2014 pre nelegálny predaj cigariet. Podobný prípad násilného zadržania sa odohral 25. mája tohto roku v štáte Minnesota, pri ktorom zomrel ďalší Afroameričan, George Floyd. Jeho smrť spustila vo viacerých mestách v Spojených štátoch vlnu protestov proti rasizmu a policajnej brutalite.



Starosta mesta New York Bill de Blasio zareagoval na tieto protesty predložením návrhu na reformu policajného oddelenia. Súčasťou nových opatrení by bolo prerozdelenie financií zamerané na podporu sociálnych pracovníkov, ktorí by mohli byť privolaní na miesto nenásilného činu namiesto polície, a taktiež dôkladnejšie preverovanie policajtov pred ich prijatím do zboru.