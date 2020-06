Policajta, ktorý minulý týždeň zastrelil Afroameričana, obvinili

Atlanta 18. júna (TASR) - Prokuratúra v americkom štáte Atlanta v stredu obvinila z vraždy a desiatich ďalších trestných činov policajta Garretta Rolfeho, ktorý minulý piatok v Atlante počas zásahu zastrelil Afroameričana Raysharda Brooksa. Informovala o tom agentúra AP.



Brooks neprešiel skúškou triezvosti a mali ho zadržať po tom, ako bola do reštaurácie rýchleho občerstvenia privolaná polícia po sťažnosti, že v príjazde k výdaju jedla spí v aute muž. Došlo však k potýčke, pri ktorej muž vzal policajtovi jeho elektrošokovú pištoľ taser. Ako ukazujú videozábery incidentu, muž utekal pred políciou, no náhle sa otočil a taserom mieril na policajta. Ten siahol po svojej služobnej zbrani, na čo sa unikajúci muž znova obrátil a potom padli výstrely. Muž zomrel po prevoze do nemocnice.



Po Brooksovej smrti odstúpila z funkcie šéfka miestnej polície Erika Shieldsová a Rolfe dostal výpoveď.



Okresný prokurátor Paul Howard v stredu oznámil, že Rolfe Brooksa ležiaceho na zemi kopol a ďalší policajt Devin Brosnan stál na Brooksovom pleci. Voči Brosmanovi vzniesli obvinenia z napadnutia a ďalších trestných činov.



Piatkový incident v Atlante - hlavnom meste štátu Georgia - vyvolal nové protesty.



K vražde Brooksa belošským policajtom došlo dva a pol týždňa po násilnej smrti Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota. Tá vyvolala vlnu protestov proti rasovej nespravodlivosti a reformám v radoch polície naprieč Spojenými štátmi i v zahraničí.