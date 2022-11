Policajta odsúdili na 15 mesiacov väzenia za šírenie dezinformácii

Barcelona 8. novembra (TASR) - Súd v Barcelone v utorok odsúdil na 15 mesiacov odňatia slobody policajta za šírenie dezinformácií na sociálnej sieti Twitter. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Policajt zverejnil na sociálnej sieti 45-sekundové video v ešte roku 2019. Na záberoch bol muž, ktorý brutálne zbil ženu do bezvedomia a následne sa ju snažil vyzliecť. Policajt napísal, že ide o znásilnenie ženy v pobrežnej obci Canet de Mar a vinníkom je maloletý migrant, ktorý prišiel do Španielska bez rodičov. Preukázalo sa však, že video bolo natočené v Číne.



V príspevku, ktorý bol na Twitteri zobrazený najmenej 22.000 krát, policajt navyše uviedol, že mainstreamové médiá toto znásilnenie zakrývajú.



Španielska prokuratúra uviedla, že odsúdený zverejnil na sociálnych sieťach aj ďalšie rasistické a xenofóbne správy. Policajtovi pôvodne hrozil dvojročný trest odňatia slobody, no krátko pred začiatkom súdneho pojednávania sa k činu priznal výmenou za kratší trest, oznámil súd v Barcelone. Mužovi uložil aj pokutu vo výške 1620 eur.



V Španielsku ide o jeden z prvých rozsudkov za šírenie dezinformácii, píše AFP. Policajt si však pravdepodobne tento trest neodsedí vo väzení, nakoľko sa v Španielsku tresty odňatia slobody do dvoch rokov zvyčajne odkladajú, ak odsúdená osoba nemá záznam v registri trestov, vysvetľuje AFP.