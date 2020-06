Policajta, zodpovedného za smrť Floyda, prepustia na kauciu

Minneapolis/Houston 9. júna (TASR) - Policajt obvinený zo zabitia Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní by mohol na svoj prípadný rozsudok čakať na slobode. Sudkyňa v americkom štáte Minnesota v pondelok na úvod prvého vypočutia Dereka Chauvina, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie, stanovila ako podmienku jeho predbežného prepustenia kauciu vo výške jeden milión dolárov, informovali agentúry DPA a AFP.



Chauvin takisto nesmie opustiť územie Minnesoty, pôsobiť ako policajt, kontaktovať Floydovu rodinu a musí odovzdať zbrane, ktoré má v držbe. Pred súd opäť predstúpi 29. júna.



Aj ďalší traja minnesotskí policajti, ktorí asistovali pri zatýkaní 46-ročného Floyda, by mohli byť čoskoro prepustení na kauciu. V ich prípade bola tiež stanovená na milión dolárov, ale ak akceptujú určité podmienky vrátane zákazu kontaktov s Floydovou rodinou, suma by sa znížila na 750.000 dolárov.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi. Chauvin mu pritom vyše osem minút kľačal na krku, hoci Floyd sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Chauvin bol obvinený z vraždy druhého a tretieho stupňa, za čo mu hrozí 40, resp, 25 rokov väzenia. Troch ďalších policajtov obvinili z napomáhania a navádzania k vražde.



Floydove telesné pozostatky v pondelok vystavili pre verejnosť v jeho rodnom meste Houston v štáte Texas, kde sa v utorok uskutoční aj jeho súkromný pohreb. Do Houstonu prišiel aj predpokladaný prezidentský kandidát demokratov Joe Biden, ktorý sa v sprievode svojej manželky Jill stretol s Floydovými príbuznými vrátene jeho šesťročnej dcéry Gianny.