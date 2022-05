Policajti čakali 45 minút, kým zasiahli proti strelcov na škole

Uvalde 27. mája (TASR) - Takmer 20 policajtov stálo približne 45 minút v chodbe pred dvoma prepojenými triedami na základnej škole v texaskom meste Uvalde, kde strelec tento týždeň zabil 19 žiakov a dvoch učiteľov – až potom agenti americkej pohraničnej hliadky odomkli dvere a zasiahli proti útočníkovi, ktorého zastrelili. V piatok na tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia úradov.



Niektoré z telefonátov na tiesňovú linku 911 prišli ešte počas utorkového útoku na základnej škole Robb Elementary School priamo zvnútra spojených, susediacich tried, kde sa ukrýval 18-ročný útočník Salvador Ramos. Na napätej tlačovej konferencii to povedal riaditeľ texaského úradu pre verejnú bezpečnosť Steven McCraw.



Veliteľ na mieste činu sa domnieval, že Ramos sa vo vnútri zabarikádoval a deti nie sú v ohrození, teda že útok sa už skončil, vysvetľoval McCraw.



"Bolo to zlé rozhodnutie," dodal.



McCraw zverejnil podrobnosti o útoku, pri ktorom Ramos zastrelil 19 detí a dvoch učiteľov štvrtej triedy, hoci motív jeho činu nie je stále jasný. Ramos nemal záznam v registri trestov a ani psychické problémy v minulosti.



Agenti pohraničnej hliadky nakoniec použili na otvorenie zamknutých dverí spojenej triedy centrálny kľúč a zasiahli proti Ramosovi, ktorého zabili, dodal McCraw.



Krátko po vstupe Ramosa do tejto triedy sa odtiaľ ozvala streľba, ale výstrely boli počas 48 minút, keď príslušníci čakali na chodbe, iba "občasné". McCraw dodal, že vyšetrovatelia nevedia, či alebo koľko detí zomrelo počas tohto časového úseku.



V priebehu útoku učitelia a deti opakovane telefonovali na linku 911 a žiadali o pomoc, vrátane dievčatka, ktoré podľa slov McCrawa prosilo: "Prosím, hneď pošlite políciu."



Pribúdajú otázky, pochybnosti a hnev verejnosti súvisiace s tým, koľko času ubehlo, kým príslušníci vošli do školy a zlikvidovali strelca.



Piatkový brífing nasledoval až po tom, čo úrady tri dni poskytovali neraz protirečivé a neúplné informácie.



Na rozdiel od skorších vyhlásení predstaviteľov policajt školského okresu zodpovedný za bezpečnosť nebol vo vnútri školy, keď Ramos prišiel.